Dikkat kesinti var!

Serhatköy, Gayretköy, Şahinler ve Mevlevi köylerinde yarın 2 saat elektrik kesik olacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında; Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy ve bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi bölgelerine elektrik verilemeyecek.