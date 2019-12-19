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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu

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Güzelyurt’ta, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle, yarın 2 saat süreyle bazı bölgelere elektrik enerjisi verilemeyecek. 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 10.00-12.00 saatleri arasındaki kesintiden; Güzelyurt Çarşı- Güzelyurt, Kumköy Anayolu, Yayla (Kumköy), Yayla I. ve II. Etap Kırsal Kesim arsaları, Kumköy Su Motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi etkilenecek. 

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