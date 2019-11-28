Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, (KIB-TEK) yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklama şöyle;

"PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA VE GÜZELYURT İLÇESİ)

29 Kasım 2019 Cuma günü Yılmazköy Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Gürpınar, Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Alayköy Sanayi Bölgesi arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi ve Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyinin elektrik enerjisi kesik olacaktır. Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz."