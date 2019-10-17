Dikkat kesinti var!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yarın elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yarın elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre yarın alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Yedidalga Ecevit Caddesi ve Şht. Lütfi Celül Sokak’ın elektrik enerjisi kesik olacak.
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