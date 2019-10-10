Dikkat kesinti var!

Akçay köyü bölgesinde yarın sabah yaklaşık 1 buçuk saatlik elektrik kersintisi olacak. KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 08.30 ile yaklaşık 10.00 saatleri arasında; Akçay köyünün kuzeyi, Aydın zeytinyağı fabrikası, tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.