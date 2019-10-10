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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yarın sabah saatlerinde 1 buçuk saatlik kesinti olacağını duyurdu.

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Akçay köyü bölgesinde yarın sabah yaklaşık 1 buçuk saatlik elektrik kersintisi olacak.  KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 08.30 ile yaklaşık 10.00 saatleri arasında; Akçay köyünün kuzeyi, Aydın zeytinyağı fabrikası, tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.

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