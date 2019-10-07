Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, (KIB-TEK) kesinti olacağını açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklama şu şekilde;

"PLANLI KESİNTİ(LEFKE İLÇESİ)

08 Ekim 2019 Salı günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 10:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Tarıman Halı Saha ve Soli Harabeleri bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacaktır.

Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz."