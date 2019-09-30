Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 16:00 saatleri arasında kesinti olacağını açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklama şöyle;

PLANLI KESİNTİ (GÜZELYURT İLÇESİ)

1 Ekim 2019 Salı günü, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Akdeniz Köyü’nde; Atatürk Caddesi, Rauf Raif Denktaş ve İnönü Sokaklar’ın elektrik enerjisi kesik olacaktır. Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.