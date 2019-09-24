Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, (KIB-TEK) orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle kesinti olacağını duyurdu.

KIB-TEK'ten yapılan açıklama şu şekilde;

PLANLI KESİNTİ (İSKELE İLÇESİ)

25 Eylül 2019 Çarşamba günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümünün elektrik enerjisi kesik olacaktır. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatlerden erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.