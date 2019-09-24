Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle kesinti olacağını açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklama şu şekilde;

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

25 Eylül 2019 Çarşamba günü, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle sabah 08:30 ile öğleden sonra yaklaşık 13:30 saatleri arasında; Beylerbeyi Köy içinin elektrik enerjisi kesik olacaktır. Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.