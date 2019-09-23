Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle kesinti olacağını duyurdu.

Kurumun yaptığı açıklama şu şekilde;

PLANLI KESİNTİ (MAĞUSA İLÇESİ)

24 Eylül 2019 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 11.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Ulukışla Köyünün bir bölümü, Aslanköy ve Aslanköy Askeri Tesisler’in elektrik enerjisi kesik olacaktır. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.