Dikkat kesinti var

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak Proje Çalışması nedeniyle kesinti olacağını belirtti.

Kurumdan yapılan açıklama şöyle;

ARIZALI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

19 Eylül 2019 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan arıza tamir çalışması nedeniyle, saat 12.00’den yaklaşık saat 12.30’a kadar Karşıyaka bölgesinde Con Sokak’a elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten geç ya da erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.