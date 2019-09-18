Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak Proje Çalışması nedeniyle kesinti olacağını belirtti.

Kurumdan yapılan açıklama şöyle;

PLANLI KESİNTİ (GÜZELYURT İLÇESİ)

19 Eylül 2019 Perşembe günü, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak Proje Çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Aydınköy Kemal İmam Sokak, Çanakkale Sokak, Trenyolu Sokak ve Ara Sokağa elektrik enerjisi kesik olacaktır. Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.