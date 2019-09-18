Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak sigorta değişim çalışması nedeniyle kesinti olacağını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

ARIZALI KESİNTİ (İSKELE İLÇESİ)

18 Eylül 2019 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak sigorta değişim çalışması nedeniyle, saat 09.57’den yaklaşık 11.00’a kadar Marina ve Dipkarpaz köyünün büyük bölümü’ne elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten geç ya da erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.