Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışmaları nedeniyle kesintinin olacağını duyurdu.

Kurumun açıklaması şu şekilde;

"PLANLI KESİNTİ (LEFKE İLÇESİ)

18 Eylül 2019 Çarşamba günü, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışmaları nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Yedidalga da Aspava Restaurant ve Swan of Soli Restaurant civarı ve aralarında kalan bölgenin elektrik enerjisi kesik olacaktır. Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz."