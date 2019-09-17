Dikkat kesinti var

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, (KIB-TEK )orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle kesinti olacağını açıkladı.

Kurumun yaptığı açıklama şu şekilde;

"PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

18 Eylül 2019 Çarşamba günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle sabah 09:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında; Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesi’nin elektrik enerjisi kesik olacaktır.

Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz."