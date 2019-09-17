Dikkat kesinti var

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) orta gerilim elektrik şebekesinde ağaç budama işlemi yapılacağı için elektrik kesintisinin olacağını açıkladı.

Açıklama şöyle;

"ARIZALI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

17 Eylül 2019 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan ağaç budama çalışması nedeniyle saat 10:27'den yaklaşık olarak 11:00' e kadar; Ortaköy' de Hasan Yalçın sokak ve Fevzi Özturk sokak' a elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Saat 11:25 itibari ile bölgeye yeniden elektrik verilmiştir."