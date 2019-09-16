Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın 6 saatlik kesinti yapacağını açıkladı
A+A-
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın 6 saatlik kesinti yapacağını açıkladı.
Ağırdağ’da yarın, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 6 saatlik kesinti yapılacak.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Ağırdağ’da Tüfekçi Ömer Usta Caddesi üzerinde bulunan Ata Construction Evleri’nin elektrik enerjisi kesik olacak.
Bu haber toplam 151 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler