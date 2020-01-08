 Dikkat Girne Dağyolu'nda buzlanma!

Polis yolların son durumunu hakkında şu bilgiyi paylaştı;

11.22 Yılmazköy - Çamlıbel Anayolu üzerinde derenin taşması sonucu, sular yolun üzerinden akmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

11.05 Girne - Değirmenlik Anayolunun zirve kısmında buzlanma meydana gelmiştir. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, mecbur kalınmadıkça da bu yolun kullanılmaması önemle rica olunur.

10.57 Taşkent - Dikmen - Boğazköy yollarında yağış nedeniyle dağdan gelen suların yol içerisine akması sonucu yer yer göllenmeler oluşmuştur. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

10.00 Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) üzerinde aşırı yağışlar nedeniyle çamurlu suların yol içerisine akması sonucu yolda kayganlık meydana gelmiştir.

Gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

Su taşkını nedeniyle trafik akışına kapatılan Aslanköy- Paşaköy Anayolu bu sabahtan itibaren yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü: Fırat Bektaş

07.30 Taşpınar - Güzelyurt Anayolu halen trafiğe kapalı bulunuyor.

Lapta oteller bölgesi ile Karşıyaka arası, yağan yağmur nedeniyle yollar içinde yer yer su birikintileri mevcut.

Lefkoşa Girne Anayolu boğaz bölgesi şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmakta ve dağdan gelen su yer yer yol içerisine akmaktadır. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.