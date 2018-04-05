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Dikkat: Bu yol 3 gün kapalı

Dikkat: Bu yol 3 gün kapalı

7,8,9 Nisan  tarihlerinde Altınbaş Işıkları’ndan Devpa Köprüsü’ne kadar olan kısımda asfalt serimi yapılacağı bildirildi.

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) yürüttüğü Şht. Kemal Aksay Caddesi Altyapı ve Düzenleme projesi kapsamında 7,8,9 Nisan  tarihlerinde Altınbaş Işıkları’ndan Devpa Köprüsü’ne kadar olan kısımda asfalt serimi yapılacağı bildirildi. LTB Su ve Altyapı Şubesi’nden yapılan açıklamada  söz konusu güzergahın belirtilen tarihlerde trafiğe kapalı olacağı belirtilerek sürücülerin ilgili bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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