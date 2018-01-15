Dikkat: Bu bölgelere su verilmeyecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi, KKTC DSİ Proje Müdürlüğü’nün Lefkoşa-Haspolat civarı isale hattı ana borudaki yapacağı bakım ve onarım çalışmalarından dolayı su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Açıklamada bu akşam saat 24.00’den sonra Haspolat’tan itibaren Mesarya, İskele, Mağusa ve Karpaz yerleşim birimlerine su verilemeyeceği belirtildi.

Su İşleri Dairesi, çalışmaların 2 veya 3 gün sürebileceğinden söz konusu bölgelerdeki vatandaşların içme ve kullanım suyunu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.