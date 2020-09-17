Dikkat atış var

Beyköy atış alanında 21-25 Eylül tarihleri arasında 06.00’dan 24.00’e kadar atış ve tatbikat yapılacak.

İçişleri Bakanlığı ve Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, anılan tarihlerde, Beyköy Atış Alanı bölgesinde 155 mm çekili obüs atışları yapılacağından söz konusu atış alanları ve çevresinde bulunmak tehlikeli ve yasak.