Dikkat aranıyor
Polis Yenikent Gönyeli'de ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Veysi Akdeniz'in şüpheli ölümü ile ilgili olarak Azat NURMAMEDOV'un arandığını açıkladı.
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Plis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Dikkat Aranıyor!
Bu akşam Yenikent Gönyeli'de ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Veysi Akdeniz'in şüpheli ölümü ile ilgili olarak meselede zanlı olarak görülen Türkmenistan uyruklu Azat NURMAMEDOV (E-40) aranmaktadır. Bahse konu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.
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