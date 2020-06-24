Plis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Dikkat Aranıyor!

Bu akşam Yenikent Gönyeli'de ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Veysi Akdeniz'in şüpheli ölümü ile ilgili olarak meselede zanlı olarak görülen Türkmenistan uyruklu Azat NURMAMEDOV (E-40) aranmaktadır. Bahse konu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.