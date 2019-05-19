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Dikkat Aranıyor

Polis, dün gece Girne’de Eray Kenanoğlu'nun vurulması olayı ile ilgili Uğur Sağlık isimli kişiyi arıyor.

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Polis, dün gece Girne’de Eray Kenanoğlu'nun vurulması olayı ile ilgili Uğur Sağlık isimli kişiyi arıyor.

Zanlının TC Nüfuş Cüzdanını paylaşan polis, İstanbul doğumlu 37 yaşındaki Sağlık’ı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermelerini istedi.

Polis bu sabah olayda kullanılan kiralık arabanın fotoğrafını da paylaşmış, araç kısa sürede Karaoğlanoğlu'nda bulunmuştu. 

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