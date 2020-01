YENİDÜZEN ADVERTORIAL

Dijital dönüşüm, son yıllarda liderlerden ülke yöneticilerine, yasa koyuculardan beyaz yakaya, şirketlerin CEO’ları ve akademisyenlere kadar herkesin dilinde olan bir kavram. Ve dijital dönüşümün dijital iletişim ile aynı olmadığının, Facebook’ta sayfa açarak dijital dönüşümün sağlanmayacağının ve çok büyük yatırımlar yapmadan da dijital dönüşüm adımlarının atılabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Dijital dönüşüm marka ve şirketlerin, üretim aşamalarını yeni nesil teknolojilere adaptasyon süreci olarak adlandırılmaktadır. Bu sayede hem tüketicinin hem de sanayinin dijital dönüşümü için yeni fırsatlar sunmaktadır. Bir şirketin, üretim, yönetim, araştırma ve geliştirme alanlarını kapsayan tüm aşamaların, teknoloji ile buluşup, uluslararası alanında rekabete girebilmesini sağlamaktadır. Dijital dönüşüm, dünyanın gelişimi ile beraber markalar, operasyonlarını ve sistemlerini yeniden modelliyor. Bu değişimin bir sonucu olarak markalar, kendilerine fırsat alanları yaratmaktadır. Üretim süreçlerinin yenilenmesi ile birlikte rekabete uyum sağlamak daha olağan hale geldi. Endüstri 4.0 kavramı ile popülerleşen dijital dönüşüm kavramı, büyük veri, yapay zeka ve entegre sistemlerin teknolojik olarak performansı verimli hale dönüştürmesi sayesinde, markalar ve üreticilerin başarı grafiğinin artırmasına yardımcı olmaktadır.

Dijital Dönüşüm ve Gelecek Yetkinlikler

Dijital dönüşümün farklı bir yönü de şirketlerden çıkıp insani boyutta değerlendirildiğinde gelecekteki mesleklerin şu ankilerden oldukça farklı olacağına değiniyor. Global trendlerin, ihtiyaçların değişmesiyle işgücü beklentisi de bu yönde değişiyor. Robotların ve yapay zekanın, birçok mesleği yok etmesi, beklentiler arasında. Geleceğin dünyasında var olabilmek için insani yeterliliklerin de farklılaşması gerekiyor. Bunun en önemli noktası da bugünün çocuklarının geleceğe hazırlanması noktasında oluyor. Ebeveynler şimdiden bunun yolunu açmaya başladılar. Robotik kodlama dersleri, bilişim kursları ve 3D yazıcı eğitimleri gün geçtikçe trendini artırıyor.

Çocuklar için 3D yazıcı kullanımı, çocukların kurs dışında evde de yapabilecekleri ciddi gelişim sağlama fırsatı sunan bir örnek. 3D yazıcı ile aktif öğrenme becerisi; çocukların bilgiyi tüketen taraf olmalarından, daha çok üretme ve düşünmeye geçmelerini sağlıyor. Çocuklar için başlıca öğrenme modeli deneyimleyerek öğrenmektir. Kitaplardan, videolardan öğrenmenin yanı sıra deneyimledikleri, dokundukları, gördükleri materyaller, kalıcı öğrenmelerini destekler. Çocuklar için 3D yazıcı, çocukların deneyimleyerek öğrenmesini sağlar. Böylece ezberlenerek kısa süre sonra unutulacak bilgiler yerine kalıcı öğrenme gerçekleşir.

Günümüz dünyasında artık her an her şeye ulaşabilir durumdayız. Bu, insanların yakınlaşması ve iletişimi adına önemli olsa da şirketler de bu fırsatı artık kazanca çevirebilmelidirler. Dijital dönüşüm ile şirketler; satış ağının genişletilmesi, insan kaynaklarının verimliliği, üretimin verimliliği ve nakit akışının döviz üzerinden desteklenmesi noktalarında gelişimine büyük katkı sağlıyor. İnsan boyutunda ise dijital dünyaya uyum sağlayarak var olma çabası devam ediyor.