Dijital çağda damga pulundan 3 milyon 703 bin TL

Didem MENTEŞ

Mahkemeler 2017 yılında damga pulundan 3 milyon 703 bin 38 TL tahsil etti. 2017 Yılı Faaliyet Raporu’na göre bir yıl içerisinde damga pulundan elde edilen tahsilat, geçen yıla göre azaldı.

Bu rakam 2016 yılında 4 milyon78 bin 917 iken, 2017 yılındaki azalış, dava sayılarının da azaldığını ortaya koydu.

Özellikle 2017 yılındaki hukuk davalarına bakıldığı zaman, 2016’de dosyalanan 20 bin 491 hukuk davasına karşılık 2017’de bu sayı 16 bin 10’a düştü.

Hukuk davalarının konuları incelendiğinde ise alacak verecek davaları ilk sırayı alırken, bunu banka, icar ve satış ile karşılıksız çek davaları izledi.

BELEDİYE CEZALARI… 2016 yılında icra edilen 10 bin 816 mazbata ile tahsil edilen 4 milyon 539 bin 296.82 TL gelir ve 1 milyon 196 bin 385.50 TL belediye cezasına kıyasla, 2017 yılında bu rakam artarak icra edilen 14 bin 879 mazbata ile 4 milyon 833 bin 945.80 TL ve 1 milyon 383 bin 191.50 TL belediye cezası tahsil edildi.

1 milyon 383 bin 191 TL belediye cezası tahsilatı...

Mahkemelerde 1 milyon383 bin TL belediye cezası tahsil edildi.

2016 yılında icra edilen 10 bin 816 mazbata ile tahsil edilen 4 milyon 539 bin 296.82 TL gelir ve 1 milyon 196 bin 385.50 TL belediye cezasına kıyasla, 2017 yılında bu rakam artarak icra edilen 14 bin 879 mazbata ile 4 milyon 833 bin 945.80 TL ve 1 milyon 383 bin 191.50 TL belediye cezası tahsil edildi.

Tahsilatların mahkemeler itibarıyla dağılımına bakıldığında ise Lefkoşa Mahkemesi’nde 487 bin 534.50 TL, Mağusa Mahkemesi’nde 339 bin 746 TL, Girne Mahkemesi’nde 413 bin 865 TL, Güzelyurt Mahkemesi’nde 133 bin 616 TL, İskele Mahkemesi’nde 6 bin 810 TL ve Lefke Mahkemesi’nde bin 620 YTL belediye cezası tahsil edildi.

DAMGA PULU HARCI...2016 yılında mahkemelerde, damga pulu olarak tahsil edilen 4 milyon 78 bin 917 TL harca karşılık, bu rakam 2017 yılında 3 milyon 703 bin 38 TL’ye düştü

Mahkeme harcında düşüş

2016 yılında mahkemelerde, damga pulu olarak tahsil edilen 4 milyon 78 bin 917.65 TL harca karşılık, bu rakam 2017 yılında 3 milyon 703 bin 38.17 TL’ye düştü.

1 milyon 328 bin 897.94 TL ile en yüksek gelir Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde tahsil edilirken, bunu 715 bin 358.32 TL ile Mağusa Kaza Mahkemesi takip etti.

Girne Kaza Mahkemesi’nde ise 738 bin 734.24 TL damga pulu olarak alınırken, Güzelyurt Mahkemesi’nde 188 bin 720 TL, İskele’de 151 bin 887.81 TL, 102 bin 209.10 TL Lefke Kaza Mahkemesi’nde ve 237 bin 889.50 TL Yüksek Mahkeme’den elde edildi. Toplamda ise 2017 yılında 3 milyon 703 bin 38.17 TL damga pulu tahsil edildi.

16 bin 10 Hukuk Davası

Kaza mahkemelerinde 2016’da dosyalanan 20 bin 491 hukuk davasına karşılık 2017’de bu sayı 16 bin 10’a düştü.

2017’da dosyalanan hukuk davaları sayısında 2016’ya kıyasla 4 bin 481, 2015 yılına göre 4 bin 262 azalış meydana geldi.

1 Ocak 2017’de Lefkoşa’da 8 bin 741, Mağusa’da 3 bin 48, Girne’de 3 bin 738, Güzelyurt’ta 464, İskele’de 424 ve Lefke’de 261 dosya askıda bulunuyordu.

2017’da ise Lefkoşa’da 6 bin 942, Mağusa’da 3 bin 656, Girne’de 3 bin 594, Güzelyurt’ta 868, İskele’de 544 ve Lefke’de 406 dava dosya edildi.

Neticelendirilen dosya sayısına bakıldığı zaman ise; Lefkoşa’da 10 bin 530, Mağusa’da 4 bin 231, Girne’de 4 bin 278, Güzelyurt’ta 981 , İskele’de 660 ve Lefke’de 547 dosya sonuçlandı.

1 Ocak 2018’de ise Lefkoşa’da 5 bin 153, Mağusa’da 2 bin 473, Girne’de 3 bin 54, Güzelyurt’ta 351, İskele’de 308 ve Lefke’de 120 dava askıda bulunuyordu.

En fazla alacak verecek davaları

2017 yılı içerisinde Kaza Mahkemelerinde dosya edilen hukuk davalarının konulara göre dağılımı incelendiğinde ilk sırayı 10 bin 370 dosya ile alacak verecek konuları aldı.

Lefkoşa’da 3 bin 979, Mağusa’da 2 bin 909, Girne’de 2 bin 256, Güzelyurt’ta 590, İskele’de 361 ve Lefke’de 275 dosya edildi.

Banka, icar ve satış konularında ise; Lefkoşa’da 2 bin 545, Mağusa’da 708, Girne’de 874, Güzelyurt’ta 210, İskele’de 114ve Lefke’de 78 dava oluştu.

Karşılıksız çek konusunda dava dosyalarının da mahkemelere göre dağılımı şöyle: Lefkoşa 134, Gazi Mağusa o, Girne 82, Güzelyurt 41, İskele 17, Lefke 14.

Tahliye ile ilgili hukuk davalarında ise Lefkoşa’da 81, Mağusa’da 11, Girne’de 81, Güzelyurt’ta 5, iskele’de 5 ve Lefke’de 14 dava dosyalandı. Tazminat davalarında ise Lefkoşa’da 202, Mağusa’da 28, Girne’de 301, Güzelyurt’ta 21, İskele’de 47 ve Lefke’de 25 dava oluştu.

Toplamda Lefkoşa’da 6 bin 942, Mağusa’da 3 bin 656, Girne’de 3 bin 594, Güzelyurt’ta 868, İskele’de 544 ve Lefke’de 406 olmak üzere toplamda 16 bin 10 hukuk davası dosyalandı.