Diğer Tarafta Bugün…Στην άλλη πλευρά σήμερα…

Diğer Tarafta Bugün…

Kıbrıs sorununda herhangi bir gelişme olmaksızın durgunluk sürerken zaman geçtikçe bir taraf diğer taraftan daha çok uzaklaşıyor. Taraflar kendi küçük evrenlerine sığınıyorlar. Artık sizdeki haberler bizi ilgilendirmiyor ve bizimkilerle ilgili sizler kayıtsızsınız.

Mantıklı…

Mesela Kıbrıs Rum tarafında sağlıkla ilgili yasa tasarısı hakkında yapılan sert tartışmalarla ilgilenen bir Kıbrıslı Türk var mı? Kıbrıslı Türk’ü neden ilgilendirsin ki? Birlikte yaşayacağımız anın geleceğini düşünen kalıyor mu? Kıbrıslı Rumlarda da Kıbrıslı Türklerle ilgili konularda aynı duygu geçerlidir.

Sebebi de tam olarak aynıdır.

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26 Şubat’ta liderlerin yapacakları buluşmanın ardından ortak konuların bulunduğu ajanda canlanacak, bir iki gün konuşulacak ve sonrasında yine herkes kendi tarafına çekilecek.

Süregelen bu durum inanılmaz şekilde işimi zorlaştırıyor. Farklı zıtlaşmalar eğilimi olsa da size Kıbrıs Rum tarafının ajandasında olan, gerek basının gerekse kamuoyunun ilgilendiği konulardan bahsedeceğim. Bu haberlerin Türkçe konuşan takipçilerin daha fazla ilgisini çekmesini sağlamaya çalışacağım.

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Kıbrıslı Rumlar arasında hâkim tartışma konusu olmasa dahi ortak noktamız Kıbrıs sorunu ile başlayayım. Kıbrıs sorununda, BM tutanakları ile ilgili bir kafa karışıklığı yaşanıyor. Kıbrıs Rum tarafı Sayın Lute’un üstleneceği süreçte Crans Montana’da 4 Temmuz’da yapılan müzakerelerin tutanaklarının da göz önünde bulundurulmasını talep ediyor. İddia edildiği üzere, 4 Temmuz’da Guterres çerçevesine ilişkin daha çok Kıbrıs Rum tarafını ilgilendiren konularda, güvenlik ve garantilerle ilgili resmi olarak önemli izahatlar verilmişti. Tutanak var mı, yok mu, yararlı olur mu, olmaz mı, tartışma zemini olur mu olmaz mı gibi konular tartışılıyor. Bu yazıyı yazdığım ana kadar, en azından benim nazarımda net olmayan bir görüntü eşliğinde yapılıyor bu tartışmalar.

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Kıbrıslı Rumları en fazla ilgilendiren konu, çeşitli başarısız girişimlerin ardından tarihte ilk kez yapılmış olan Genel Sağlık Planı etrafında dönen tartışmalardır. Bu sistem, ayrım gözetilmeksizin tüm vatandaşların eczane – tıbbi ihtiyaçlarını kapsıyor. Yasa geçti, prosedürler başladı, işçilerin ve işverenlerin yatırımları birkaç güne kadar başlayacak, fakat sistemin normal bir şekilde çalışacağı şüphelidir. Bunun sebebi tıp dünyasının gösterdiği tepkidir, tıp kesiminin büyük bir kısmı bu sisteme, genel sağlık planına dahil olmayı arzulamıyor. Bu durum da Kıbrıs sorunu gibi bir şeydir. Herkes çözülmesini istiyor, ancak bu konuda her zaman geri alınacak bir şey vardır.

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Seçim yarışının da kokuları çıkmaya başladı. Avrupa Parlamentosu seçimleri yakındır. Partiler listelerini belirlemiş durumdadırlar ya da listelerini belirlemenin son aşamasındadırlar. Yapılan tartışma ise Avrupa Birliği konuları dışında her şeyin etrafında dönüyor. Avrupa Parlamentosu seçimleri ile ilgili yeni bir unsur, AKEL listesinde Kıbrıslı Türk bir adayın da bulunmasıdır (daha önceki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de Kıbrıslı Türk adaylar seçime katılmışlardı ama ilk kez AKEL büyüklüğünde bir partinin listesinden bir Kıbrıslı Türk aday çıkıyor).

Şu an için konuya çok büyük bir ilgi yoktur, ancak önümüzdeki süreçte sandığa gitmeyenleri kazanmak adına parti mekanizmalarının iyiden iyiye çalışmaya başlaması bekleniyor.

Bu sefer Kıbrıslı Türk seçmenlerin seçime daha önce hiç olmadığı kadar ilgi göstereceği öngörülüyor.

Niyazi Kızılyürek’in adaylığının bu dinamiği getirdiği görülüyor.

YENİDÜZEN için yazılmış Yunanca özgün metinden çeviri: Çağdaş Polili

Στην άλλη πλευρά σήμερα…

Όσο περνά ο καιρός στη στασιμότητα σε ότι αφορά στις εξελίξεις στο Κυπριακό, άλλο τόσο απομακρύνεται η μια πλευρά από την άλλη. Και άλλο τόσο οι πλευρές οχυρώνονται σε μικρόκοσμους. Οι ειδήσεις σας δεν μας αφορούν πλέον και οι δικές μας σας είναι αδιάφορες. Λογικό…

Νοιάζει για παράδειγμα οποιονδήποτε Τουρκοκύπριο οι κόντρες στην ελληνοκυπριακή πλευρά για το σχέδιο Υγείας; Γιατί να τον νοιάζει; Έχει κανένας στο μυαλό του ότι θα έρθει η στιγμή που θα ζήσουμε μαζί; Το ίδιο ισχύει και με τους Ελληνοκύπριους για τα θέματα που απασχολούν τους Τουρκοκύπριους και για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

Η κοινή ατζέντα θεμάτων θα αναβιώσει με τη συνάντηση των δύο ηγετών στις 26 Φεβρουαρίου για μια-δυο μέρες και μετά, ο καθένας πάλι θα οχυρωθεί στην πλευρά του.

Αυτή η κατάσταση πραγμάτων δυσκολεύει αφάνταστα τη δουλειά μου. Αλλά κόντρα στο ρεύμα, θα σας πω τα θέματα στην ατζέντα της ελληνοκυπριακής πλευράς τα οποία απασχολούν τόσο τον Τύπο, όσο και την κοινή γνώμη, με μια προσπάθεια να γίνουν οι ειδήσεις αυτές ελκυστικές και για το τουρκόφωνο ακροατήριο.

Ας ξεκινήσω με το Κυπριακό, αφού είναι το κοινό μας σημείο, παρόλο που δεν είναι το κυρίαρχο θέμα συζήτησης ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους. Στο Κυπριακό λοιπόν, επικρατεί ένα μπέρδεμα σε ότι αφορά στα πρακτικά των ΗΕ, με την ελληνοκυπριακή πλευρά, να απαιτεί να ληφθεί υπόψη στη διαδικασία την οποία ανέλαβε να υλοποιήσει η κ. Λουτ και πρακτικό από τις μέρες των διαπραγματεύσεων στο Κραν Μοντανά της 4ης Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία όπως υποστηρίζεται επισήμως δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις στο πλαίσιο Γκουντέρες στα θέματα που απασχολούν περισσότερο τους Ελληνοκύπριους και αφορούν στην ασφάλεια και τις εγγυήσεις. Υπάρχει, δεν υπάρχει το πρακτικό, είναι δεν είναι χρήσιμο, είναι το αντικείμενο συζήτησης, με την εικόνα να παραμένει μέχρι και σήμερα που γράφω ασαφής, τουλάχιστον κατά την άποψή μου.

Κυρίως αυτό που απασχολεί τους Ελληνοκύπριους είναι όλα όσα γίνονται γύρω από το εγχείρημα να αποκτήσουμε επιτέλους και για πρώτη φορά στην ιστορία, μετά από αλλεπάλληλες αποτυχημένες προσπάθειες Γενικό Σχέδιο Υγείας. Ένα σύστημα δηλαδή, το οποίο να καλύπτει τις ιατρο-φαρμακευτικές ανάγκες όλων ανεξαιρέτως των πολιτών χωρίς διακρίσεις. Ο Νόμος πέρασε, οι διαδικασίες άρχισαν, οι συνεισφορές εργαζομένων και εργοδοτών αρχίζουν σε λίγες μέρες, αλλά το σύστημα δεν είναι σίγουρο ότι θα λειτουργήσει ομαλά, κι αυτό λόγω της αντίδρασης του ιατρικού κόσμου, ο οποίος στην πλειοψηφία του δεν επιθυμεί να ενταχθεί στο σχέδιο Υγείας. Είναι κι αυτό κάτι σαν το Κυπριακό. Όλοι θέλουν να λυθεί, αλλά στο δια ταύτα, κάτι πάντα υπάρχει για να το παίρνει πίσω.

Κατά τα άλλα, μύρισε και προεκλογικός αγώνας. Οι ευρωεκλογές είναι κοντά. Τα κόμματα κατάρτισαν ή είναι στα τελικά στάδια καταρτισμού των ψηφοδελτίων τους και η συζήτηση περιστρέφεται σε οτιδήποτε άλλο εκτός από ευρωπαϊκά θέματα. Καινούριο στοιχείο σε αυτές τις ευρωεκλογές είναι η συμπερίληψη Τουρκοκύπριου υποψήφιου στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ (Τουρκοκύπριοι υποψήφιοι υπήρξαν και σε προηγούμενες αναμετρήσεις για ευρωεκλογές, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που περιλαμβάνεται σε ψηφοδέλτιο κόμματος του μεγέθους του ΑΚΕΛ). Το ενδιαφέρον επί του παρόντος δεν είναι μεγάλο, ωστόσο αναμένεται ότι οι κομματικές μηχανές θα ανάψουν για τα καλά το επόμενο διάστημα με στόχο να νικηθεί η αποχή. Αυτή τη φορά, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα προσελκύσει περισσότερο παρά ποτέ και Τουρκοκύπριους ψηφοφόρους, αφού η υποψηφιότητα του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ φαίνεται να έχει αυτή τη δυναμική.