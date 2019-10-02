Dıborga’nın ölüm sebebi ‘kalp krizi’

Gemikonağı’nda dün akşam halı saha futbol oynadığı sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) master öğrencisi Bakoh Dıborga’nın ölüm sebebi açıklandı. Polisten yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki öğrencinin bugün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Dıborga’ya otopsi yapıldığını ve ölüm sebebinin ‘kalp krizi’ olduğunu bildirdi.