Diamataris, Kıbrıs'a geliyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Vekili Antonis Diamataris, Kıbrıs Diasporası Dünya Kongresi'ne katılmak amacıyla, iki günlük bir ziyaret için Salı ve Çarşamba günü Kıbrıs’ta olacak. İki günlük Kıbrıs ziyareti sırasında Diamataris, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis ile görüşecek.

Ayrıca Meclis Başkanı Dimitris Syllouris ve Cumhurbaşkanlığı Komiseri Fotis Fotiou ile de görüşmelerde bulunacak olan Diamataris, Başpiskopos Hrisostomos ile çalışma yemeğine katılacak.



Diamataris, Fotiou ve Sinanyan arasında Yunanistan, Kıbrıs ve Ermenistan diasporalarıyla ilgili üçlü görüşme de yer alacak.



Son olarak, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na göre Diamataris, Lefkoşa Merkez Cezaevinde bulunan EOKA savaşçılarının mezarlarını, Makedonitissa Mozole’sini, Kıbrıs'taki Yunan Alayını (ELDYK) ve hayırsever George Paraskevidis'in mezarını ziyaret edecek.