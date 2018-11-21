Devletin resmi internet siteleri devre dışı

Devlet kurumlarına ait resmi internet siteleri, hizmet veremiyor.

Bu sabah itibariyle başlayan sıkıntı, halen sürüyor.

Kamu-Net'ten kaynaklandığı ifade edilen sorun nedeniyle Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Ajansı Kıbrıs'ın resmi internet siteleri devre dışı kaldı.