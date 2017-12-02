Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, Devlet Halk Dansları Topluluğu imkanlarının özel bir dernek için kullanıldığını, devletin ilgili birim yöneticisinin, aynı anda bir başka topluluğu da yönettiğini açıkladı.

Federasyon Yönetim Kurulu, “Böyle bir uygulama Kültür Dairesi Devlet Halk Dansları Topluluğu'nu oluşturan yasadaki maddeler gereği mümkün değildir” dedi.

Federasyonu’nun açıklaması şöyle:

TÜM HALK DANSLARI CAMIASINA VE KAMUOYU'NA DUYURU:

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu 2006 yılında, halk dansları alanında çalışmalar yapan dernek ve birlikleri ayni çatı altında toplamak amacıyla kurulmuştur. Federasyonumuz kuruluşundan itibaren, ülkemizde devam eden halk dansları çalışmalarının düzenlenmesine yönelik bir takım kararlar üreten, eğitimler düzenleyen ve araştırmalar yapan bir üst yapıdır.

Şu anda 22 üyesi bulunan federasyonumuzun mevcut yönetim kurulu göreve başladığı günden itibaren, eğitim ve araştırma çalışmalarını önceki dönemlerde başlatılan çalışmaları da göz önünde tutarak artırmış ve halk dansları alanında daha kaliteli, sağlıklı, işbirliğine açık ve çalışmaları geliştirici yönde tutum sergilemiştir. Bu konuda gerek üye derneklerimizin gerek bizi ilgi ile takip edenlerin takdir ve beğenisini kazanmıştır.

Uzun bir süredir sosyal medyada bir derneğin görevlisi konumunda olan Serhat Kozoğlu federasyonumuz hakkında asılsız ve zaman zaman da seviyesiz açıklamalar yapmaktadır. Son dönemlerde ise bu açıklamaları giderek artmaktadır. Söz konusu kişi ülkemizde çalışmalarını sürdüren bir dernekte görev yaparken ayni zamanda Kültür Dairesi'ne bağlı Devlet Halk Dansları Topluluğu'nda kadrolu eğitmen olarak görev yapmaktadır.

Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi 3 yıl önce federasyonumuza başvurarak üye olmak istemiş, federasyon yönetim kurulumuz da ilgili derneğin üyelik başvurusunu değerlendirip onaylamıştır. O dönemden itibaren üyemiz olan dernek, federasyon tarafından düzenlenen araştırma toplantıları, sosyal aktiviteler ve pek çok toplantıya düzenli olarak katılmamış federasyon çalışmalarına katkı sağlamamıştır. Son olarak federasyona üye derneklerin ödemekle yükümlü oldukları üyelik aidatı şartlarını yerine getirmediği için Halk Dansları Federasyonun Kasım 2007 tarihinde yayınlanan Kuruluş tüzüğü gereği üyeliği dondurulmuştur. Bu konuda bazı üye derneklere ayırım yaptığımız iddiası gerçek olmamakla beraber yönetim kurulumuzun uygulamış olduğu kurallar ortada ve tüm üye derneklerimiz tarafından da bilinmektedir.

Üyeliği tüzük gereği dondurulmuş olan derneklerin federasyon ile ilişkileri kesilmiş olur. Bu nedenle Derneklere ve Güzel Sanatlara Destek tüzüğü kapsamında Kültür Dairesi tarafından proje karşılığı sağlanan katkıyı söz konusu derneğin alması mümkün olmaz. Kamuoyuna ilgili şahsın yansıttığı gibi, federasyon ya da kurulda bulunan kişilerin Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi'nin katkı almasını engelleyici bir davranışları olmamıştır. Ilgili dernek federasyona karşı sorumluluğunu yerine getirmediğinden üyeliği düşmüş, bu nedenle de katkı alamamıştır. Konu ile ilgili tüzükte yer alan madde aşağıdaki şekildedir:

"8 – Federasyon Kayıt ve Aidat Ücreti

Federasyon’a üye olmak isteyen kuruluşlar bir defaya mahsus, yürürlükteki asgari ücretin yarısını ödeyerek kayıt yaptırırlar.

Üyeler kayıt ücretine ek olarak her yılın mart ayı sonuna kadar asgari ücretin yarısı tutarındaki yıllık üyelik aidatlarını ödemek zorundadırlar. Mart sonuna kadar aidatını yatırmayan üyeler iki katı cezalı olarak haziran ayı sonuna kadar aidatlarını ödeyebilirler. Haziran sonuna kadar da aidatını yatırmayanların üyelikleri dondurulur.

Üyelikleri dondurulanların yeniden başvuruları en az 6 aylık bir süre geçmeden dikkate alınmaz ve üyelikleri yürürlükteki yıllık üyelik aidatının 3 katı cezalı ödemeleri halinde geçerli olur.

Üyelerin genel kurulda oy kullanabilmeleri için genel kurul tarihinden en geç 3 ay önce aidatını ödemiş olması gerekir."

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Serhat Kozoğlu hem bir dernek başkanı hem de Kültür Dairesi'ne bağlı Devlet Halk Dansları Topluluğu eğitmenidir. Bu sebeple ilgili kişinin Devlet Halk Dansları topluluğunda bulunan dansçı, müzisyen ve eğitmenleri ile diğer bir takım imkanları kendi bulunduğu dernekte de kullandığı, yurt dışı temsiliyetlerinde keyfi olarak istediği şekilde davrandığı hem tarafımızdan tesbit edilmiş hem de üye derneklerimiz tarafından şikayetler içeren bir yazı ile bize bildirilmiştir. Bu konuda halk dansları alanında çalışmalar yapan dernekler ve kurumlar arasında önemli bir rahatsızlık vardır.

Devlete bağlı Kültür Dairesi bünyesinde yer alan bir birimin dansçılarının ve diğer elemanlarının nasıl belirlendiği, ne tür aktivitelerde bulundukları, ilgili dernekle ilişkilerinin ne durumda olduğu gibi konuları kontrol edemediğini düşündüğümüz daire yetkililerini, konuya daha vakıf olmaları ve gereğini erken bir zamanda yapmaları konusunda davet ediyoruz.

Federasyonumuza sosyal medyada sürekli saldırgan bir tutum sergileyen Serhat Kozoğlu yönetim kurulumuz tarafından Federasyon Disiplin kuruluna sevk edilerek orada tüzüğümüzdeki maddelerden uyarı cezası ile cezalandırılmıştır. Ancak ilgili kişi sosyal medyada Federasyona ve Federasyon başkanına saldırmaya devam etmekte ve kamuoyunu da yanıltmaya çalışmaktadır.

Son günlerde tesbit ettiğimiz bir başka duruma göre Devlet Halk Dansları Topluluğu olarak davet aldığını göstererek Ukrayna'da bir yarışmaya katılan Serhat Kozoğlu ilgili dasnçıların dernek dansçıları olduğunu itiraf edercesine Devlet Halk Dansları Topluluğu'na Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi isimli derneğinden ‘’eleman’’ desteği sağladığını bildirmiştir. Hatta Devlet Halk Dansları adına yurt dışına gittiği bir temsiliyette 'Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi' adı altında katılım belgesi almıştır. Böyle bir uygulama Kültür Dairesi Devlet Halk Dansları Topluluğu'nu oluşturan yasadaki maddeler gereği mümkün değildir. Devlete ait bir topluluğa ülkede çalışma yapan herhangi bir derneğin dansçıları nasıl ve ne şartlarda destek verebilir, buna kim kimler nasıl karar vermiştir? merak ediyoruz .

Bu ve buna benzer sorular ve ilgili kişinin ve bu kişinin çalışma yaptığı dernek ve devlet kurumunun tutumları halk dansları camiasına zarar verici ve endişe edilecek boyuttadır. Tüm taraflara konunun sağlıklı bir düzeye getirilmesi konusunda çağrı yapar, ülke kültürüne ve halk danslarımıza katkı yapmayı sürdüren herkesle beraber huzurla ve geleceğe yönelik umutla çalışmalarımızı sürdüreceğimizi bildiririz.

Kıbrıs Türk Halk Danslar Federasyonu

Yönetim Kurulu