DEVLETİN AYIBI

Fehime ALASYA

Devlet laboratuarında çıkan yangının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, halen daha Adli Kimya Fen Şubesi’ndeki eksik cihaz nedeni ile ‘vücut sıvılarında madde tespiti’ tahlilleri yapılamıyor.

Ülkedeki uyuşturucu vakalarının gün be gün artmasına karşın, devlet laboratuarında bu vakaların analiz edilememesi dikkat çekiyor. Yetkililer ise iyileştirme çalışmaları için seçim sonrası sürecine odaklanmış durumda…

22 Aralık 2016’da çıkan yangında büyük zarar gören ve halk sağlığını yakından ilgilendiren bazı bölümlerde uzun süre hizmet veremeyen Devlet Laboratuarı, aradan bir yıl geçmesine karşın hala eksik cihazlarla, tam kapasite hizmet vermeden çalışmaya devam ediyor.

Bir yıldır Veteriner Dairesi Ulusal Gıda Laboratuarı’nda hizmet veren laboratuarın ‘müdür’ mevkisi ise Temmuz ayından beridir boş… Temmuz ayında emekli olduğu söylenen Müdür Mehmet Tatar yerine halen bir müdür atanmadığı öğrenildi.

Boş kalan müdürlük mevkisinde idari işler ise Nisan ayında atanan Müdür muavini ve onun hasta olduğu gerekçesiyle müdür muavinini temsilen görev yapan Bölüm Amiri ile yürütülmeye çalışılıyor.

Yangının ardından Veteriner Dairesi’ne taşınan laboratuar, halen daha eksik aletlerden dolayı tam kapasite hizmet veremiyor.

Sadece uyuşturucu madde tespiti yapılabilen laboratuarda, vücut sıvılarında madde tespiti bir yıl geçmesine karşın hala yapılamıyor.

Ülkedeki uyuşturucu vakalarının gün be gün artmasına karşın, devlet laboratuarında vücut sıvılarında madde tespiti yapılamaması dikkat çekiyor.

“Lejyoner örnekleri, vücut sıvı tespiti ve idrar analizleri adada yapılamıyor”

Yangının ardından gelinen bir yıllık süreci değerlendiren Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, emekli olan müdürün ardından yeni bir müdür atanamamasının nedeni ‘seçim yasakları’na bağladı.

Dana, “Şu anda müdür muavini yerine bakıyor. Seçim yasaklarına denk geldiği için oraya bir müdür atanamadı” dedi.

Lejyoner örnekleri, vücut sıvı tespiti ve idrar analizlerinin adada yapılamadığını belirten Dana, bu tahlillerin Türkiye’ye gönderildiğini belirtti.

Laboratuar binasının, yeni yapılacak olan devlet hastanesi bünyesinde hayata geçeceğini belirten Dana, özellikle uyuşturucu konusunda cihazların temini için seçim sonrasında ivedilikle girişimleri olacağını, bu süreyi beklemeyeceklerini ifade etti.

Gözler seçim sonrasında…

Yangında tamamen kullanılmaz hale gelen Adli Kimya Fen Şubesi’nin tam kapasite ile kullanılır duruma gelebilmesi için yeni bir yere taşınmanın şart olduğunu ifade eden Devlet Laboratuarı yetkilileri, seçimlerden sonra göreve gelecek olan yönetimin konuya acil çözüm bulması temennisinde.

Seçim sonrasında hükümetten yeni bir devlet laboratuarı kurulmasını isteyen yetkililer, kamunun halka hizmeti açısından böyle değerli bir birimin tekrar tam teşekkürlü hayata geçirilmesini istiyor.

Vücut sıvılarında madde tespiti yapılamıyor

Aradan bir yıl geçmesine karşın halen daha tam teşekkürlü hizmet veremeyen laboratuarda su ve sebze analizlerinin kısmen yapıldığına dikkat çeken Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, Adli Kimya Fen Şubesi’nde sadece uyuşturucu madde tespiti yapabildiklerini, vücut sıvılarında madde tespiti yapamadıklarını belirtti.

Dana, bu doğrultuda yapılmak istenilen tahlillerin Türkiye’ye gönderildiğini kaydetti.

Laboratuardaki diğer tüm birimlerin çalışır durumda olduğunu anlatan Dana, “Sadece uyuşturucu madde tespiti yapabiliyoruz. Eskiden vücut sıvılarında da madde tespiti yapıyorduk, yangından sonra cihaz olmadığı için yapamıyoruz. Diğer birçok alandaki tahliller yapılabiliniyor, hatta bazı alanlarda eskisinden daha iyi bir işleyişle yapılıyor. Sularda Mikrobiyolojik ve kimyasal analizler de yapılıyor” dedi.

“2018 yılı bütçesinden değerlendirip aletlerimizi alacağız”

Bütçe olmasına rağmen eksik cihazların alınmadığı iddialarını da yanıtlayan Dana, “Bütçedeki gelirin kalemleri kullanıldı, 2018 yılı bütçesinden değerlendirip aletlerimizi alacağız. İhaleye çıkıp almamız gerekiyordu, fakat seçim yasakları nedeniyle alamazdık. Planlarımızda 2018 yılı bütçesinde alınması vardır.

Diğer bölümlerle ilgili de cihaz başvurularımız var, bakanlığımız değerlendirecek ve bütçeden gerekli olanların temini sağlanacaktır.” dedi.

Neler yaşanmışı?

22 Aralık’ta yaşanan yangının ardından, laboratuar, üç ay gibi bir süre meyve ve sebze tahlilleri için hizmet verememiş, ancak mart ayında hizmet verebilecek duruma getirilmişti.

Kamuoyunu uzun süre meşgul eden yangın ve etkileri, özellikle sebze ve meyve tahlilleri konusunda endişeye neden olmuştu.

Yangını sonrasında, ülkedeki, tarımsal ürünler denetlenemediğini açıklayan uzmanlar, sadece, yurt dışından gelen ürünlerden analiz belgesi istendiğini belirtmişti.

Buna karşın ilgili bakanlık, laboratuarda yapılamayan analizler konusunda bir sıkıntı yaşanmaması için bazı tahlillerin Türkiye’ye gönderildiğini, üreticilere ve ithalatçılara sıkıntı yaşatmamaya çalıştıkları açıklamasında bulunmuştu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana:

“Lejyoner örnekleri, vücut sıvı tespiti ve idrar analizleri adamızda yapılamıyor”

“Adli vakaların analizlerini yapamıyoruz. Sebze ve meyve analizlerinin tümü yapılıyor, hatta yangından önceki durumdan çok daha iyi şekilde yapılıyor.

Lejyoner bakteri tespiti daha önce Kıbrıs ta yapılırdı fakat aletimiz çalışmadığı için Türkiye’de yapılıyor.

Ağır metallerin dışındaki analizler burada yapılıyor.

Adli kimya fen şubesinde uyuşturucu madde tespiti yapılıyor fakat vücut sıvı tespit analizleri yapılamıyor. Yerimiz ve cihazımız olmadığı için bunu yapamıyoruz. Diğer tüm tahliller yapılabiliniyor.

Su analizlerinin tümü yapılıyor. Sularda Mikrobiyolojik ve kimyasal analizler de yapılıyor.

Besin ve analizler şubesinde su analizleri büyük oranda kısmen yapılıyor. Bu bölümde olan aletimiz de şu an arızalı, bir kısmını yapamıyoruz, bu arıza yakın zamanda giderilecek.

İlaçlardaki maddelerin incelenmesinin tümü yapılıyor.

Kısacası şunu söyleyebilirim Lejyoner örnekleri, vücut sıvı tespiti ve idrar analizleri şu anda adamızda yapılamıyor, Türkiye’ye gönderiliyor.

“Müdür atanamadı”

Devlet Laboratuarında müdürün emekli olması üzerine şu anda müdür muavini yerine bakıyor.

Seçim yasaklarına denk geldiği için oraya bir müdür atanamadı.

“Laboratuarın yeni binası yapılması planlanan yeni hastane alanında olacak”

Laboratuar için ise yeni bina, yapılması planlanan yeni hastane alanında yer alacak. O bölgeye yeni bir devlet laboratuarı hazırlıkları sonuçlandı. Türkiye kaynaklı bir proje olacak.

O zamana kadar yapılamayan analizlerle ilgili neler yapılabilir diye çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle uyuşturucu konusunda cihazların temini için bu yeni projeyi beklemeyeceğiz, daha ivedi bir şekilde bu cihazın temini için girişimlerimiz olacak.