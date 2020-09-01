DEVLET YASAĞA UYMADI!

Aşırı sıcaklardan dolayı ‘dışarıda çalışma yasağı’ uygulaması bugün başladı, Pandemi Hastanesi inşaatında çalışma durmadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bugünlerde etkili olarak 45 derecenin üstünde seyreden aşırı sıcaklar nedeniyle, 31 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında, 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı uygulanacağını açıklamıştı.

Buna karşın devlet adına yürütülen Pandemi Hastanesi inşaatında ‘yasaklanan saatlerde inşaat durmadı’, devlet kendi koyduğu yasaya uymadı.

Fotoğraf: Aygün Bahar Ökmen