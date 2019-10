“Devlet, vergi konusunda adaleti sağlamalı”

İş insanı Turgay Ersalıcı, vergi ödeme yükümlülüğünün önemine vurgu yaparak, devletin denetiminin de aynı derecede önemli olduğuna işaret etti.

Dila ŞİMŞEK

2018’in en çok vergi ödeyen beşinci şahsı olarak açıkladığı iş insanı Turgay Ersalıcı, vergi ödemenin yükümlülüğüne değindi, bunun devlet denetimi altında olması gerektiğine vurgu yaptı.

Turgay Ersalıcı Oto Galeri ve Emlak’ın direktörü Ersalıcı, 2018’de 4 Milyon 926 Bin 474 TL gelir beyan etti, 909 Bin 742 TL vergi ödedi.

Vergi ödemenin her vatandaşın zorunlu olduğu bir sorumluluk olduğuna vurgu yapan Ersalıcı, bunun devlet denetimi ile kontrol edilmesi ve eşitçe davranılmasının gerekli olduğunu kaydetti.

Ersalıcı, ‘vergiden kaçınmaya’ da değinerek, “Çoğu kişi bu sorumluluktan türlü sebeplerle kaçındığı gibi, görevini yapan bizleri ‘küçük’ görüyor. Ancak bu düzgün çalışan, sorumluluk ve vicdan sahibi her işletmecinin yapması gereken bir şeydir” dedi.

Yasaların, vergi kaçakçılığının karşısında durmasına rağmen devletin denetiminin yeterli olmadığını söyleyen Ersalıcı, eşitliğin sağlanması için kontrolün şart olduğunu ifade etti.

Cezai yaptırımların adaletli bir şekilde yapılmadığı sürece, birçok kişinin vergi ödemekten kaçınacağına işaret etti.

Ersalıcı, ülke ekonomisinin çok dar olduğunu belirterek, “Herkes kendi ekonomisini sağlamalı, ödeyemeyeceği borçlara girmemeli” diye konuştu.

Ersalıcı, uzun yıllar askerlik yapmasının yanı sıra, hayvancılık ve arsa alım satımıyla uğraşmıştı. 1990’lı yılların ortalarında, askerlikten emekli olduktan sonra, emlak ve oto galeri sektörüne resmen adım attı.

“Vergi kaçakçılığı için cezai yaptırımlarımız var, ancak baktığımızda denetim konusunda bir yetersizlik olduğunu görüyoruz”

Ersalıcı, en çok vergi ödeyen şahıslarda her sene yer almaktan gurur duyduğunu söyleyerek her vatandaşın bu sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti. “Devletten bu konuda, düzenlenmiş yasaların bir an önce yürürlüğe geçirilmesini bekliyorum. Vergi kaçakçılığı için cezai yaptırımlarımız var, ancak baktığımızda denetim konusunda bir yetersizlik olduğunu görüyoruz. Bu haksızlığa ve eşitsizliğe yol açıyor” dedi.

İşini doğru ve dürüstçe yapan her şirket ve şahsın bu konuda taviz vermemesi gerektiğine vurgu yapan Ersalıcı, “Prensibim disiplinli ve hesaplı çalışmaktır. Kimisi ‘ben göz önünde olmayayım da kimse sormasın’ diye düşünebilir. Ancak bu ülke ekonomisine ve vergi ödeyen tüm vatandaşlara yapılan bir haksızlıktır” diye devam etti.

“Maaş ödemekle meşgul bir devlet yapısı var”

Ülke ekonomisini değerlendiren Ersalıcı, “Vatandaşlarımız bankalara faizlerle borçlanıyor, her şey güzelken ödenilir diye düşünülüyor. Ancak çok inişli ve çıkışlı bir ekonomimiz var ve hepimiz günlük hesap yapmak, harcamalarımıza dikkat etmek zorundayız. Kendi ekonomimizi kendimiz sağlamalıyız” şeklinde konuştu.

Birçok iş insanının bu gibi sebeplerden dolayı ‘batma noktasına’ geldiğini belirten Ersalıcı, ekonominin bu şekilde ‘zorlukla’ ayakta durduğunu ifade etti.

“Hiçbir konuda gelişemiyoruz. Yerli üretimimiz neredeyse ‘yok’… Sadece tüketiyoruz ve ithal ediyoruz. Üretimi yeterli olmayan bir ülkenin gelişmesi düşünülemez. Biz araçlarımızı Japonya’dan ithal ediyoruz, araç fiyatı kadar vergi ödüyoruz. Bugün, maaş ödemekle meşgul bir devlet yapısı var” dedi.

Bağımlı bir ekonomimizin olması nedeniyle istenilen refaha ulaşılamadığını ekledi.

“Hiçbir hükümet döneminde, verginin ülkeye yatırım olarak geldiğini görmedim”

Toplanan verginin, halka geri dönmediğini gözlemlediğini belirten Ersalıcı, “Birçok kişi de, bu sebeple vergi ödemekten kaçınıyor. Tabii ki yaptıkları doğru değildir ve bu işini düzgün yapan kişilere kötü yansır. Ancak seyrüsefer, KDV, gümrük gibi birçok vergi toplanıyor ancak topluma hiçbir şekilde geri dönmüyor. Hiçbir hükümet döneminde, verginin ülkeye yatırım olarak geldiğini görmedim” şeklinde açıklamada bulundu.

Devletin, halka moral ve destek olması adına bazı vergilerde indirime gitmesi gerektiğine işaret etti. Ersalıcı, bulunduğumuz koşullarda bir maaşla geçinmenin çok zor olduğunu söyledi.

Ersalıcı sözlerine şöyle devam etti: “Vergi vermekten gurur duyuyorum ve vicdanım rahattır. Herkesin bu sorumluluğu yerine getirmesini, devletten de adalet, düzen ve denetim bekliyorum. Herkes için eşit ve mutlu bir ülke istiyorum”

“Hiçbir zaman mola, tatil vermezdim. Bir günüm boşsa, diğer işime zaman ayırırdım”

Tepebaşılı Ersalıcı, 2 yaşında ailesi ile birlikte Hisarköy’e, oradan da Göçmenköy’e taşındı. 10 kişilik ailesi ile on sene boyunca iki odalı bir evde yaşadığını anlatan Ersalıcı, babasının da o dönemde kahve işlettiğini dile getirdi.

Küçük yaştan beri kahvede babasına yardım ettiklerini belirten Ersalıcı, insanlarla iletişime bu şekilde başladığını ifade etti. 1974’te Tepebaşına tekrar dönmek durumunda kaldıklarında, asıl meslekleri olan hayvancılık ve çiftçilikle geçimlerini sağlamışlar. Liseyi bitirdikten sonra üniversite kazanmasına rağmen, dönemin şartlarından dolayı eğitimine devam edemeyen Ersalıcı, askerliğe başlamış ve bando birliğinde 16 sene çalışmış. Askerliği meslek olarak yaparken de, hayvancılığa devam etmiş ve küçük çaplı emlak işlerine yönelmiş. Emekliliğinden sonra, hem hayvancılık, hem emlak, hem ticaret, sulu ve kuru ziraat işlerini yapmış. Ersalıcı, bu dönemleri “Hiçbir zaman mola, tatil vermezdim. Bir günüm boşsa, diğer işime zaman ayırırdım. Tatil kavramım yoktu. Gecemi gündüzüme kattım diyebilirim. On kişilik bir ailede büyüdüğüm için, işimi daha ileriye taşımak, daha iyi şartlarda yaşamak için çabaladım. Bunu yaparken de, dürüst ve disiplinli çalışmayı kendime ilke edindim. İmkanım yoksa kendim yarattım” diye anlattı. Bu yüzden yaptığı işte herkesin bütçesine uygun bir olanak yaratmayı ve insanlara yardım etmeyi sevdiğini söyledi.