Devlet Üretme Çiftlikleri’nden kasaplık hayvan satışı

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, 18 baş tosun, 3 baş ikiz eşi düve, 24 baş koç, 40 baş koyun ve 10 baş kuzunun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, taban fiyatları, tosun için 18TL/kg, koç için 15 TL/kg, koyun için 14 TL/kg ve kuzu için 29 TL/kg olarak belirlendi.

Satış için teklifler KDV’siz olarak verilecek. İdare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmayacak ve ödemeler peşin (Nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacak.

İhaleyi kazananlar en geç 29 Mayıs tarihine kadar hayvanları almak zorunda olacak. 29 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararı iptal edilecek.

Açıklamaya göre, kasaplık satışına sunulan hayvanlar Şht. Tğm. Doğuş Uran Çiftliğinde görülebilecek.

Teklifler en geç 14 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Çiftliğindeki teklif kutusuna atılacak ve geç gelen teklifler dikkate alınmayacak.