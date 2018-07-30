Devlet Tiyatrosu için adım atıldı

YENİDÜZEN’e bilgi veren Lefkoşa Devlet Tiyatrosu Müdürü Halil İbrahim Doğan, mimari projenin çoğunun çizildiğini ve artık son aşamada olduklarını belirtti.

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait olan ve eski başkan Cemal Bulutoğulları zamanında yapım aşamasına geçen tiyatro binasına ait ise bir gelişme yok. YENİDÜZEN’e konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, binanın tamamlanması için yaklaşık 4 Milyon Euro civarında bir paranın gerektiğini ve şu anda bunu karşılayacak güçte olmadıklarını söyledi.

Erkan MINDIK

Lefkoşa’da “Okullar Yolu” olarak bilinen bölgede bulunan ve yaklaşık 20 sene önce yanarak harabeye dönen Lefkoşa Devlet Tiyatrosu, yapılan çalışmalar sonrasında yenileniyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Lefkoşa Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’nün ortak yürüttüğü çalışma sonrasında atıl durumda bulunan binanın yenilenmesi için adım atıldı, ay sonunda konu “proje aşamasına” gelecek. YENİDÜZEN’e bilgi veren Lefkoşa Devlet Tiyatrosu Müdürü Halil İbrahim Doğan, mimari projenin çoğunun çizildiğini ve artık son aşamada olduklarını belirtti. Yeni binayı eski tiyatro binasının yerine yapmayı düşündüklerini anlatan Doğan, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’ten de tam destek aldıklarını ve bu proje için yaklaşık 6 Milyon TL ayırıldığını ifade etti. Projeye eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova zamanında başladıklarına vurgu yapan Doğan, mimari planın ay sonunda tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Doğan, “Yeni tiyatro binası yaklaşık 240 kişilik olacak ve engelli bireyler için de özel koltuk yapılacak” sözlerini sarf etti.

SANATÇILAR NE DEDİ? SANATÇILAR NE DEDİ?

Nergül Fellahoğlu: İdari binamız yapıldı fakat ben yeni bina konusunda pek ümitli değilim.

Hüseyin Özinal: Yeni binanın mimari planlanması için toplantı yapıldı. Mimari plan yapıldıktan sonra Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’e plan tam olarak sunulacak.

Ertaç Hazer: Yaklaşık 4-5 aydır bu proje üstüne çalışmalar sürüyor ve bitmek üzere. Tiyatronun yandığı tarihten beridir çok sözler söylendi fakat hiçbiri tutulmadı. TC Elçiliği tarafından ayrılan paralar boş yere harcandı. Başbakan ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı bize bu binanın yapılacağı konusunda söz verdi fakat açıklanan bütçede Lefkoşa Devlet Tiyatrosu ile ilgili bir bölüm yoktu.

Belediye’ye bağlı tiyatro binasında değişen bir şey yok

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait olan ve eski başkan Cemal Bulutoğulları zamanında yapım aşamasına geçen tiyatro binasına ait ise bir gelişme yok. YENİDÜZEN’e konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, binanın tamamlanması için yaklaşık 4 Milyon Euro civarında bir paranın gerektiğini ve şu anda bunu karşılayacak güçte olmadıklarını söyledi. Binanın “Rum arazisi üzerine” yapılmış olmasından dolayı Avrupa Birliği’nin destek vermediğine işaret eden Harmancı, Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti’nden de, daha önceden alınan yardımlardan dolayı ekstra yardım alamadıklarını dile getirdi. Harmancı ayrıca bina için çalışmalarının devam ettiğini ve farklı maddi kaynaklar aradıklarını belirtti.