Devlet Tiyatroları Müdürü Türkmen oldu

Girne Kaymakamlığı’na Sinan Güneş, Lefke Kaymakamlığı’na ise Sadi Güneş atandı.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürlüğü’ne İlknur Işıl Türkmen atanırken, bu görevi sürdüren Halil İbrahim Doğan görevden alındı.

Atama ve görevden almalarla ilgili üçlü kararnameler Resmi Gazete’de yayımlandı.

