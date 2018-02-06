DEVLET-SANAT -3

Neriman Cahit

DEVLETİN SANATA, KÜLTÜRE MÜDAHALESİ ÇOKTAN GEÇTİ

Kültür politikalarının oluşumunda en önemli nokta, birikimlerin geliştirilerek, gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Bu bakımdan, her yerleşim birimine özel yatırım yapılmalı, bu konuda da sadece ‘devlet’ değil, özel sektör ve AB’nin yardımları da devreye sokulmalı; hatta piyango vb olgular da yararlı olabilir… Yeter ki, “Toplumumuzun gelişiminde kültürün temel olduğu” gerçeğini pratikte de benimseyip, uygulayalım… Ve bu alanda gitmemiz gereken çok uzun bir yol olduğunu da bilerek, sebatla çalışalım…

Unutmayalım ki, biz bu konularda daha ‘Hiç’e yakın’ bir yerdeyiz o yüzden kollar hemen sıvanmalı. Bu konularda, kimse biz sanatçıların sözüne aldırmaz ama biz devamda kararlıyız…

Çünkü her geçen gün biraz daha ‘sanat damarlarımız da kopmakta, koparılmaktadır’ ve çoğumuzun bundan haberi dahi yoktur. Bir dikkat edin, çoğumuz gördüklerimizi, yaşadıklarımızı yorumlayamıyoruz. Belki de bu yüzden (ve kültür yetersizliğinden) ne verilirse onu alan “Robotlaşmış kuşaklar” yetiştiriyoruz…

Belki de bu yüzden, yaşamdan zevk alamıyor, başkalarının zevk almasını da kıskanıyoruz…

Belki de bu yüzden – iyi niyetle de olsa – çocuklarımıza daha iyi bir eğitim verebilmek, onlara daha iyi bir gelecek hazırlayabilmek için hep daha iyi okullar kurduk ve hep, daha “seçici sınavlar” icat ettik!!!

Çocuklarımızı bu okullarda yetiştirmek için canımızı dişimize kattık. Onların, daha iyi birer matematikçi, birer fizikçi, daha iyi birer işletmeci, daha iyi birer mühendis olmaları…

Yani, daha iyi para kazanabilmeleri için… Gecemizi gündüzümüze katıp çalıştık… Bu arada, birileri ‘sanatın karın doyurmadığını’ fısıldayıverdi kulağımıza… Kimisi, sanata, boş vakitleri değerlendirmek için gerekli bir uğraş gözüyle baktı ama çocuklarımızın harcayacak boş vakitleri yoktu…

Bu tür örnekler daha da çoğaltılabilir ama tek bir cümle ile noktalayalım: ‘Özerk Sanat Kurumu’ hemen kurulmalı. Kurulması için de hiçbir engel yoktur. Bunun için de, Meclisten ve Bakanlar Kurulu’ndan geçecek bir yasa yeterlidir. Bu yasa ise yıllardır hazırdır. Böylece de, ülkemizde “Sanat, sanatçı kurumlarında” ilk kez ciddi bir yapılanma oluşacak ve