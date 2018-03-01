Devlet Piyangosu’nun talihlisi ikramiyesini aldı

Devlet Piyangosu’nun dünkü çekilişinde 200 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan talihli belli oldu ve ikramiyesini aldı.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin açıklamasına göre, “24797” numaralı biletin sahibi İsmail Salık’a ikramiyesi, bugün Piyangolar Birimi sorumlusu Tigin Kişmir tarafından teslim edildi.



