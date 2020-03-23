Devlet Piyangosu'nun çekilişi ertelendi
Devlet Piyangosu’nun 18 Mart tarihli çekilişinin, Bakanlar Kurulu kararı ardından ertelendiği bildirildi.
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Devlet Piyangosu’nun 18 Mart tarihli çekilişinin, Bakanlar Kurulu kararı ardından ertelendiği bildirildi.
Başbakanlık Piyangolar Birimi’nin konuyla ilgili açıklamasında, 18 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek 600 Bin TL’lik çekilişin ilerleyen bir tarihe ertelendiğini duyuruldu.
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