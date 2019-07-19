Devlet Piyangosunda 600 Bin TL kazanan numara “25813”

Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu 18 Temmuz çekilişi, dün akşam yapıldı.

600 Bin TL’lik büyük ikramiye 25813 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa Bayisi Taşer Kanlı tarafından satıldı.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 28 Temmuz ‘da gerçekleştirilecek.

Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak bugün itibarıyla satışa sunuluyor.

“Resmi siteden biletlerinizi kontrol etmeden atmayın”

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmî web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabiliyor.

Piyangolar Biriminden yapılan açıklamada, “Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.” uyarısı yapıldı.