Devlet Piyangosu çekildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Şubat 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Şubat 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 900 bin TL’lik büyük ikramiye 07605 numaralı bilete isabet etti.
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