DEVLET PARASIYLA BARIŞ EĞİTİMİ

"Mülteci diye tanımladığımız insanlar kimdir ki?"

Soruyu soran adam, cevabını da kendisi veriyor.

"Belki bir doktor... Belki öğretmen... Ya da gazeteci... Bir anne... Bir homoseksüel belki... Ya da bir engelli... Bir insan yani!.."

Soruyu sorup çarpıcı şekilde cevaplayan kişi bir profesör… Yurttaş Eğitimi Federal Ajansı için çalışan bir akademisyen...

Ajans 1952'de Batı Almanya'da kurulmuş. Soğuk savaş döneminin başları...

Demokrasiyi bireylere öğretmeyi amaçladığı söyleniyor ama o dönemde 'soğuk savaş propagandası'nın bir aygıtı gibi kullanıldığı aşikar. Zaten Profesör Genot Wolfram da bunun altını çiziyor: "Ajans Doğu Almanya'yı kötülemek için kullanılmaktaydı."

1968'deki küresel sol hareketler döneminden sonra ajans daha işlevsel hale gelmiş, 1990'da iki Almanya'nın yeniden birleşmesi ile birlikte çok

daha önemli hale gelmiş. İki tarafta uzun yıllar ayrı yaşayan Almanları kaynaştırmaya eğitim destek projeleriyle katkı koymuş. Ama aynı zamanda

ajansın bir diğer önemli misyonu daha var: Ülkedeki 'yabancılar'ın eğitimine de dokunmak... Mesela Alman Anayasası'nı Arapça'ya çevirip, Arap dilinde konuşan insanların haklarını öğrenmelerine yardımcı

oluyorlar.





HİTLER SEÇİMLE GELMİŞTİ

Yurttaş Eğitimi Federal Ajansı eğitim sistemine doğrudan dahil değil. Zaten 16 eyalette eğitim özerk şekilde yönetiliyor. Ajans projeler yapıyor, yayınlar çıkarıyor. Okullar, üniversiteler, öğretmenler,

öğrenciler yararlanmak isterse bunları kullanıyor.

Farklı etnik yapıların birbirini kabullenmesi, önyargıların azaltılması,herkesin insan olduğu prensibinin bilince çıkması amacıyla çalışan

eğitim ajansına federal bütçeden her yıl 5 milyon Euro kaynak ayrılıyor.

Bir başka deyişle 'devletin parasıyla barış eğitimi' yapılıyor.

Özellikle çatışmalı toplumların hastalığı olan "Biz hep haklıyız, onlar hep haksızdır... Biz hep mağduruz, onlar bizi mağdur edendir... Biz hep

öldürüldük, hep onlar öldürdü... Biz öldürdüysek de vatan için yaptık" mantığı ve retoriği yerine 'barış eğitimi'ne kaynak ayrılması bizim için

şaşırtıcı oluyor tabii...

Ama neden şaşırtıcı olsun ki?

Almanya dahil, Avrupa'da yabancı düşmanlığı yükselişte değil mi?

Irkçılık tırmanmıyor mu? Popülist partiler etnik ayrımcılık üstünden siyaset yapmıyorlar mı? Ve tüm bunlar dünyanın en gelişmiş ülkeleri için, mesela Almanya için bir tehdit değil mi?

Prof. Wolfram taşı gediğine koyuyor zaten:

"Nasyonal Sosyalistler'in seçimle işbaşına geldiklerini aklımızdan çıkarmayalım!"





ÇOK DİLLİ HABER ÇEVİRİSİ

Merkezi eski başkent Bonn'da bulunan Yurttaş Eğitimi Federal Ajansı'nın eğitim için uyguladığı birçok proje var. Bir gazeteci olarak benim ilgimi en çok çeken proje ise birçok ülke basınından yapılan haber

çevirileri...

Herhangi bir olayın farklı ülkelerde gazetelere nasıl yansıdığı, yorumsuz şekilde www.eurotopics.net adresinde günlük olarak sunuluyor.

Üstelik bedava!..

Bilgi kirliliğinin, manipülasyonun, yaşam haberin bininin bir para ettiği bu dönemde, son derece yararlı bir hizmet bu... Yalan -ya da

sahte- haberle mücadele için kurulan 'teyit' siteleri gibi bu site de bilgiye doğrudan ve o dili bilme zorunluluğu gerekmeden erişmek için harika bir fırsat sunuyor bize...

Bir başka deyişle Almanya devletinin parasıyla, 'dünya basınından özetler' hem gazetecilerin, hem araştırmacıların, hem siyasetçilerin ve de meraklı herkesin kullanımına sunuluyor.

Az daha en önemlisini unutuyordum: Haberlerin çevrildiği diller arasında Türkçe de var!..

İlgilenenlere duyurulur...