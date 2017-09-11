"Devlet okullarında ciddi sorunlar yaşanıyor"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, devlet okullarının yetersiz olduğunu savunarak, kayıt için başvuran öğrenci sayısında ciddi sorunlar yaşanmakta olduğunu belirtti.

KTÖS, bugün Girne bölgesi okullarında yaşanan öğrenci yoğunluğu ve sorunlarla ilgili Girne’de basın toplantısı düzenledi.

Saat 11.15’te Girne Maarif Anaokulu’nda gerçekleşen toplantıda, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Elcil, yeni eğitim yılına 18 Eylül’de başlanacağını ancak Girne’de bazı okulların eğitime hazır olmadığını savunarak, kayıt için başvuran öğrencilerin kaydı yapılmadığı gibi ek sınıf inşaatlarının da sürdüğünü ileri sürdü.

“Girne 23 Nisan İlkokulu’nda 25, Girne Maarif Anaokulu’nda ise 40 öğrencinin kaydı yapılamadı”

Elcil, bugün 23 Nisan’a kayıt için başvuran 25, Girne Maarif Anaokulu’na başvuran 40 öğrencinin kaydı yapılamadığını ileri sürdü.

“Şehit Hasan Cafer İlkokulu’nda öğrenci sayısı 600’ü aştı”

Elcil, Şehit Hasan Cafer İlkokulu’nda öğrenci sayısının 600’ü aştığını ve bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulda bulunan; müzik, resim ve özel eğitim odasını dersliğe dönüştürülmesini önerdiğini de aktardı.

“Girne’de öğrencileri koyacak yer sıkıntısı yaşıyoruz”

Girne merkeze 1974 ile 2017 yılları arasında sadece bir ilkokul yapıldığını bunun da eğitimin altyapısında var olan sorunun hiçbir zaman önemsenmediği, küçümsendiğini gösterdiğini savunan Elcil, okullarda öğrencileri koyacak yer sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Elcil şöyle devam etti:

“Yeni Eğitim yılı 18 Eylül’de başlıyor. Öğrenci sayısında ciddi patlama yaşanması sonucu okullarda sınıf inşaatı başlatıldı ve sınıflardaki öğrenci sayısı 35’in üzerinde. Görüleceği üzere bu sorunlar plansız programsızlığın sonucudur. Bunun da tek sorumlusu Eğirim Bakanlığı’dır. Bu noktaya gelineceğini geçen eğitim yılı sonunda duyurmamıza rağmen maalesef hiçbir tedbir alınmamıştır.

“Bakanlık Girne Maarif Anaokulu’nda 2 prefabrik sınıf ilavesi başlattı”

Bu sabah Girne Maarif Anaokulu’na uzmanlarıyla gelen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Berova, okulun arka tarafında park yerini de kapsayacak şekilde prefabrik 2 sınıf ilavesi yapılması konusunda çalışma başlatmıştır. Yıkım işlerine başlandı. Prefabrik sınıflar yapılmak suretiyle eğitime devam edilecek şeklinde bir anlayış getirilmeye çalışılıyor.

Bu durum çocukları ve eğitimi düşünmeyen bir eğitim bakanlığı marifeti. Bakan Berova eğitimden anlamayan bir eğitim bakanı olarak tarihe geçecektir.

Ciddi öğrenci yığılması…

Diğer bölgelerdeki duruma bakıldığında; Lefkoşa, Gazimağusa, Güzelyurt’taki sorun kolej yarışıdır. Bu kapsamda belirli okullarda ciddi bir birikme söz konusu. Sınıflarda ciddi yoğunluk var. Lefkoşa’da Şehit Ertuğrul ile 9 Eylül İlkokulları, Güzelyurt’ta Barış ve Özgürlük İlkokulu, Gazimağusa’da Hüseyin Akil, Alaysa İlkokulu ve Polatpaşa İlkokullarında ciddi öğrenci yığılması söz konusu.

“Yaşananların temel sorumlusu Bakanlık”

Bunların aşılması planlama ile olacak şeyler. Maalesef Eğitim Bakanlığı bu konuda hiçbir adım atmadığı gibi bugünkü sorunlarının yaşanmasının temel sorumlusudur.

“Bakanın ‘kara propaganda’ dedikleri ülkenin gerçekleridir”

Öğretmen atamaları da gerçekleşmemiştir. Birinci sınavı gerçekleşen öğretmen atama sınavı sonuçlarına yapılan itirazlar sürecek ve sınavı geçerek sıraya giren öğretmenlerin atamalarına başlanacak. Öğretmen eksikliği ciddi sorun kaldı ki okullara kayıt işlemleri devam ediyor ve okullardaki öğrenci sayısı daha da artacak.”

Sendika olarak bunları dile getirmek zorunda olduklarını ifade eden Elcil, Eğitim Bakanı Berova’nın bu eleştirileri; ‘kara propaganda’ olarak nitelediğini ancak bunların ülkenin gerçekleri olduğunu savundu.

“Sorunu yaz aylarında çözmek lazımdı”

Sorunu yaz ayında çözülmesi gerektiğini belirten Elcil, bugün itibarıyla öğretmen atamalarının hala sürdüğünü, birçok okulda da sınıf inşaatlarının devam ettiği ve bu durumda eğitim yapabilmenin mümkün olmadığını ileri sürdü.

Elcil, “okullardaki fiziki altyapı, öğretmen, hademe ve taşımacılık sorunları çözülmeden Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın, ‘her şeyi bırakıp’ tatile gittiğini” de savundu.

Okullardaki öğretmen ve hademe eksikliği ile okullara öğrenci taşıyacak servis konularına da değinen Elcil, kansere dönüşen bu konuların her yeni eğitim yılı başında yaşanmakta olduğunu söyledi.

Öğrenci taşımacılığı konunda Kar-İş’in adım atması gerektiğini de söyleyen Elcil, ülkedeki okul kantinleri ve taşımacılık ihaleleri konularında partizanlık yapılmakta olduğunu iddia etti.

Elcil, okullarda genel olarak psikolojik danışman öğretmen ve hademe eksikliği bulunduğu ve bu konuda dengesiz bir dağılımın söz konusu olduğunu vurguladı.