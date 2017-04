Yangın için ‘Araştırma Komitesi’

Devlet Laboratuvarı’nda 22 Aralık 2016’da çıkan yangınla ilgili Meclis Araştırma Komitesi kuruldu.

Meclis’te geçen hafta biri Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, diğeri ise Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri Ahmet Gülle, Fazilet Özdenefe ile Erkut Şahali tarafından sunulan iki önergenin onaylanmasının ardından de oy birliğiyle 5 üyeli bir komite kurulması kararı alındı ve üyeler de belirlendi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak Danışma Kurulu’nun “Devlet Laboratuvarı’nda Çıkan Yangının Nedenlerinin Araştırılması, Çalışanlara ve Çevreye Etkilerinin Ortaya Çıkarılması ve Gerekli Yasal Düzenlemelerin Belirlenmesi ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi”nin üye sayısı ve araştırma komitesinin oluşturulmasına ilişkin kararı okunarak onaya sunuldu.

Oy birliğiyle alınan karara göre araştırma komitesi 5 üyeli olacak ve komitede CTP’den Hüseyin Erçal ile Ahmet Gülle, UBP’den Ünal Üstel ile Zorlu Töre, DP’den de Hüseyin Avkıran Alanlı yer alacak.

Sağlık konuşuldu…



İzbul: “Kaos yaşanacağı uyarımız dikkate alınmadı”



Ardından CTP Milletvekili Salih İzbul, Meclis İçtüzüğü’nün 62. maddesi tahtında “sağlıktaki grev” hakkında konuşma yaptı. Son dönemlerde sağlığın çok tartışıldığını ifade eden İzbul, daha önce Yüksek Mahkeme kararı neticesinde bir kaos yaşanacağı uyarısında bulundukları halde bunun dikkate alınmadığını söyledi.

Sağlıkta yapılan düzenlemelerin sanki insanları farklı yerlere kanalize etme amaçlıymış gibi göründüğünü anlatan İzbul, sağlık konusunda sistem oluşturulması için kendi dönemlerinde ciddi çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Bu çalışmaların devam ettirilmediğini söyleyen İzbul, doktor istifaları konusunda bakanın açıklamalarını eleştirdi.

Bakanın “süpervizör” getirecekleri açıklamalarını eleştiren Salih İzbul, ülkede oluşan kaosun giderek derinleştiğini ve bugünkü gibi hekimlerin yollara döküldüğünü söyledi.

İzbul, sorunların çözülmesi için bir an önce gerekli adımların atılmasını istedi.



Sucuoğlu: “Doktorların özlük hakları konusuyla ikinci iş yasağının alakası yok”



İzbul’a yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, kendileri göreve geldikleri zaman “yarı buçuk çalışılmış, diğer bakanlıklarla istişare edilmemiş, belli konularda belli adımlar atılmış ama darmadağın” bir durumla karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Konuyla ilgili mahkeme sürecinin önceki sağlık bakanları tarafından ilgisiz bırakıldığını dile getiren Sucuoğlu döner sermayeyle ilgili bugün saat 2’de son toplantı ve oylamanın yapılacağını anlattı.

Hasta Hakları Yasası’nın hazır olduğunu ve ilgili derneğe iletildiğini belirten Sucuoğlu, Hekim Yasası’nın da son aşamada olduğunu kaydetti.

İstifalar konusuna da değinen Sucuoğlu, CTP döneminde yaşanan istifalara işaret etti.

“Süpervizör” istihdamı olmadığını, yapılanın hizmet alımı olduğunu belirten Sucuoğlu bu kişinin alabileceği maksimum rakamın 10 bin TL olduğunu söyledi.

“Biz bu bir yıl içerisinde kendi kıstaslarımıza göre çok çalıştık” diyen Sucuoğlu Özlük Hakları, Hasta Hakları ve Hekim Yasalarının hazırlandığını anlattı.

Bazı yasaların mali boyutu olduğunu, bazılarının farklı yasalarda değişiklik gerektirdiğini anlatan Sucuoğlu, bir geçiş dönemine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Doktorların özlük hakları konusuyla ikinci iş yasağının alakası olmadığını, konunun döner sermaye ile ilişkisi olduğunu anlatan Sucuoğlu, performans gösterildiği takdirde daha önce bahsettiği 30 bin TL’lik maaşlara ulaşılabileceğini dile getirdi.



“İstifaları Ağustos’ta göreceğiz”



Sağlık Bakanı Sucuoğlu, kendilerinin birinci tercihinin kimsenin hastaneden istifa etmemesi olduğunu, tüm çabalarının bu yönde olduğunu anlatarak kaç kişinin istifa edeceğinin ağustos ayında görüleceğini dile getirdi.

Kendilerine şu an serbest çalışan hekimlerden devlette istihdam ile ilgili talepler geldiğini dile getiren Sucuoğlu ciddi sayıda istifa olması halinde Türkiye’de çalışan Kıbrıslı doktorlarla da iletişime geçileceğini kaydederek, ilk tercihlerinin her zaman Kıbrıslı doktorlar olacağını belirtti.



İzbul: “Sağlık Bakanı’nın çalışmaların sonucu eylemlerden anlaşılabilir”



Bunun üzerine yeniden söz alan CTP Milletvekili Salih İzbul, kendi bakanlık döneminde yaptığı çalışmalardan bahsederek, kendi dönemlerinde başlayan bazı projelerin açılışının şimdiki hükümet dönemine denk geldiğini anlattı.

Mahkeme süreciyle ilgili bilgi veren İzbul, Sağlık Bakanı’nın çalışmalarının sonuçlarının dışarıdaki eylemlerden anlaşılabileceğini söyledi.



Sucuoğlu ile vekiller arasında tartışma yaşandı…



Yeniden söz alan Bakan Sucuoğlu da kendi Turizm Bakanlığı döneminde hazırladıkları Kumarcılar Hanı’nın açılışının başka bir hükümet tarafından açıldığına işaret etti.

Bakan’ın konuşması sırasında zaman zaman CTP’li vekillerle Sucuoğlu arasında sözlü atışmalar yaşandı.



Tatar’dan eleştiri…



Ardından yine 62. madde tahtında söz alan UBP Milletvekili Ersin Tatar, 23 Nisan için gelen çocukların Larnaka Havalimanı’ndan geri gönderilmesine ilişkin konuştu.

Bu sırada CTP Milletvekili Doğuş Derya, 62. maddenin sulandırılmaya çalışıldığını söyleyerek Tatar’ın konuştuğu konunun bu madde tahtında konuşulmaya uygun bir konu olmadığını söyledi.

Bunun üzerine Meclis Başkanı Siber 62. maddeyle ilgili yasa maddesini okudu ve konunun uygun olduğunu anlattı.

Daha sonra konuşmasına devam eden Tatar, 23 Nisan için gelen çocukların geri gönderilmesinin Kıbrıs’ın güneyinin iyi niyetini sorgulattığını ifade etti.

“İşin bu boyutuyla siyasallaştırılması kabul edilebilir değildir” diyen Tatar, önceki yıllarda benzer durumlarda çocukların geçişine izin verildiğini söyledi.

‘Yenilenebilir enerji’ tartışıldı…



Meclis Genel Kurulu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner “Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Yasası” ile ilgili güncel konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı.

Bunun üzerine CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın güncel konuşmaların milletvekillerinin hükümeti denetimi için olduğunu dile getirerek Bakanı eleştirmesi üzerine Saner, geçen hafta konuyla ilgili bazı sorularla cevap vermek için bu konuşmayı yapmak istediğini ancak Derya’yı haklı bulduğunu söyleyerek konuşma istemini geri çekti.



Şahali: “1 değil 80 AKSA yaratılacak”



Ardından “Yenilenebilir Enerji Tüzüğü” ile ilgili güncel konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan CTP Milletvekili Erkut Şahali, Derya’nın eleştirilerine katıldığını söyleyerek, yasaların oylanması sürecini eleştirdi.

Konuşmasında Ombudsman Emine Dizdarlı’nın Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yurt dışı ziyaretine ilişkin raporuna değinen Şahali, “Bu kadar rezaletin ardından Başbakanın göreve devam ısrarı siyaseti yaralamaktadır” diyerek Başbakanın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Ardından enerji konusuna değinen Şahali, önceki düzenlemelerle, enerjide arz güvenliğinin riske edilmemesi için yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma limitini yüzde 10’la sınırlandırdığını anlattı.

Hükümetin yeni düzenlemeyle bu limiti artırma kararı aldığını söyleyen Şahali, sadece evsel değil ticari yatırım yapılmasına olanak sağlandığını dile getirdi.

Ticari yatırımlara izin veriliyorsa 2024’ten sonra AKSA vizyonumuzda yoktur denmemesi gerektiğini kaydeden Şahali, devletin ihalelerle yenilenebilir enerji yatırımı yapıp satanlardan alım garantili şekilde enerji temin etmesinin “1 değil 80 AKSA” yaratacağını savundu.

“Biz ne kabloya ne yenilenebilir enerjiye karşı değiliz” diyen Şahali konuyla ilgili bilimsel fizibilite çalışmaları yapılması gerektiğini ve tek taraflı bağımlılığa karşı olduklarını söyledi.

Yapılan düzenlemelerle ilgili teknik detayları soran Şahali, “garantili alımın AKSA’yı dilimlere ayırmak” anlamına geldiğini söyledi.



Güncel konuşmalar yapıldı…

Şahali’nin konuşmasının ardından, iç tüzük maddesini okuyan Sibel Siber, bakanların güncel konuşma yapma hakkı olduğunu belirtti.



Atun: “Biz fueloil bağımlılığımızdan vazgeçmiş oluyoruz”



Ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Şahali’ye cevap vermek üzere kürsüye çıktı.

Yenilenebilir enerjinin son derece değerli olduğunu ifade eden ve bu noktadan hareket ederek yasal düzenlemelere gittiklerini anlatan Atun, konuyla ilgili yaptıkları çalışmaları aktardı.

Ülkenin iklim şartlarına değinerek, bu çerçevede ilgili tüzükte değişikliğe gidildiğini anlatan Atun, önceki hükümetleri döneminde yaptıkları çalışmalara değindi.

Teknolojik gelişmelere ayak uydurmak gerektiğini ve bu yapılırken de ülke ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini belirten Atun, gelinen aşamada, kaldıkları yerden tüzük değişikliği yaptıklarını kaydetti.

Atun, 70 Megavatın 1 yıl için planladıkları enerji rakamı olduğunu, 2018’in ikinci yarısında koşulların tekrardan güncellenmesinin gerekeceğini ifade ederek, gelen başvuruların değerlendirilmesi ve kota konulmaması yönünde bir kararları bulunduğunu söyledi.

70 megavatlık kapasitenin bir fueloil makinesinin bir yıllık çalışmasına eşdeğer olduğunu dile getiren Atun, kablo projesine de değindi.

Kablo projesinin tek yönlü olmadığını tamamen senkron paralel şekilde olduğunu söyleyen Atun, “Tek yönlü bir anlaşmayı zaten benimsemeyiz” dedi.

“AKSA’dan vazgeçilmiş olmuyor” ifadesinin yanlış olduğunu söyleyen Atun, “Biz fueloil bağımlılığımızdan vazgeçmiş oluyoruz” dedi.

Güneyle olan bağlantının önemini de vurgulayan Atun, izinlendirmelerle ilgili bilgi verdi.

Halka zaman kaybetmeden yenilenebilir enerjiye yatırım yapma çağırısında bulunan Atun, tüzük ve yeni uygulamanın sadece tasarruf sağlamayacağını, yatırımların ekonomiye katkı yapacağını dile getirdi.

Ersan Saner’in konuşma talebine değinen Atun, kendisinin de benzeri taleplerde bulunup konuşma yaptığını dile getirerek, bunun muhalefete soru sorma ve tartışma olanağı sunduğunu söyledi.

Soyer, "Hükümet roaming konusunu ele almalı"

CTP Mağusa Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, “Haberleşme, Elektrik ve Hava Ulaşımı Hakkındaki Gelişmeler” konusunda söz aldı.

Konuşmasına BTHK’yı çalışmalarından ötürü kutlayarak başlayan Soyer, kurumun vergi dışı maliyet düzenlemeleriyle ilgili yeni çalışmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Ülkede akıllı telefon kullanımında önemli bir artış olduğuna işaret eden Soyer, özellikle üniversite ve turizm sektörü açısından haberleşmenin ucuzlatılmasının önemli olduğunu belirtti.

Türkiye ve KKTC arasındaki maliyet farkına değinen Soyer, iletişim vergisinin düşürülmesi gerektiğini anlattı.

Avrupa Birliği’nde roamingin kaldırıldığına işaret eden Soyer, hükümeti roaming konusunu ele almaya çağırdı.

Ercan Havalimanı’ndan 12,5 milyon TL’lik gelir alındığının açıklandığına işaret eden Soyer, “bunun bilançosu hangi unsurlardan oluşmuştur” diye sorarak bu bilançonun Meclis’e ve kamuya açıklanması gerektiğini söyledi. Soyer, konuyla ilgili Ersin Tatar’ın da takip mesuliyeti olduğunu ifade etti.

Tatar: “Her zaman takipçisiyim”

Bunun üzerine söz alan UBP Milletvekili Ersin Tatar, konunun her zaman takipçisi olduğunu anlattı.

Bilanço ayrıntılarının en kısa zamanda incelenmesi gerektiğini belirten Tatar, kamuya hesap verilmesinin önemine değindi.

Dürüst: “Ercan Projesi düzenli denetleniyor”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst de Ercan Havalimanı konusunda şirket ödeme yapacak mı tartışmalarının uzun süre devam ettiğine işaret ederek, ilk ödemenin yapıldığını anlattı.

Ercan Projesi’nin uzun zamana yayılan bir proje olduğunu kaydeden Dürüst, konuyla ilgili denetimin düzenli yapıldığını söyledi.

Turkcell’in artık roaming yok reklamıyla ilgili yaptıkları çalışmayı da anlatarak, BTHK’nın haberi olmadan böyle bir kampanyaya izin vermeyeceklerini ifade eden Bakan Dürüst, önemli olanın vatandaşın daha ucuza nasıl konuşacağı olduğunu kaydetti.

KKTC’deki GSM ücretlerinin birçok ülkeden daha ucuz olduğunu dile getiren Dürüst, esas önemli olanın TC’den daha ucuz olmaması olduğunu ve buna çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Ferdi Sabit Soyer ise, hükümetin süratle ele alması gereken konunun mobil iletişim üzerinden uygulanan KDV ve iletişim vergilerinin tutarlarını düşürmek olduğunu kaydederek, roamingin de kaldırılması için hükümetin ne gerekirse yapmasını istedi.

Töre

Ardından UBP Milletvekili Zorlu Töre “Milli Egemenlik ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Geleceği” konusunda konuşma yaptı.

Hamzaoğulları yol ve taşımacılık sorunlarına değindi

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ise “Boğaziçi-Kuzucuk Yolu ve Kaleburnu-Sipahi Yolu” konulu güncel konuşma yaptı.

Hamzaoğulları, Kaleburnu-Sipahi yolunun sağlayacağı kolaylıklara işaret ederek, bu yolun ve ihalenin ne zaman yapılacağını sordu.

Dürüst: “İki hafta içinde ihaleye çıkılacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst de, Boğaziçi-Kuzucuk yoluyla ilgili çalışma başlatmak için 4 ay önce incelemelerde bulunduklarını, ihale dosyasının da hazırlandığını ve bir iki hafta içinde ihaleye çıkılacağını söyledi.

Kaleburnu-Sipahi yoluyla ilgili çalışmaların firmanın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle aksadığını ve 8 kilometrelik yolun bitti gibi görünse de henüz teslim aşamasına gelmediğini belirten Dürüst, yolun 31 Mayıs’ta tamamlanmış olarak teslim edileceği yönünde bilgi aldığını ifade etti.

Güvercinlik, Kaplıca ve Alevkayası yollarıyla ilgili de bilgi veren Dürüst, devam eden ve projeleri olan yol çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Güncel konuşmaların ardından Meclis Genel Kurulu toplantısı, yazılı ve sözlü sorularla tamamlandı.

Meclis’in bir sonraki Genel Kurul toplantısı 24 Nisan Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.