

Lefkoş'da Devlet Laboratuarı'nda akşam saatlerinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



YANGINA itfaiye tarafından zamanında müdahale edilmesi önemli bir felaketi önledi.

Havanın yağışlı olması da yangının büyümesini engelledi.



İtfaiye'nin çabası ile yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları yapıldı.



Ancak, Devlet Laboratuarı'nda bulunan kimyasalların yanması nedeniyle, tedbir amaçlı olarak sivil halk bölgeden uzaklaştırıldı.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da yangın alanına gitti.



Kimyasalların da yanması ile birlikte bölgede önemli bir sis bulutu oluştu, yangın, çevrede paniğe neden oldu.

Sağlık Bakanlığı Müdürü Ümit Özkıran ise yurttaşların bölgeye mümkün olduğunda yaklaşmamasını istedi.



Devlet Laboratuvarı’ndaki yangın kontrol altına alındı.

Saat 19.30 sıralarında çıkan yangına itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri müdahale etti. Yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, yangının kimyasallardan kaynaklanmış olabileceği şüphesinin bulunduğuna dikkat çekerek, özellikle Lefkoşa’da yaşayan astım hastası ve solunum problemi yaşayan kişileri sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Sucuoğlu, havadaki kimyasalların, yağmur ile birlikte yeryüzüne indiğini de belirterek, yağmurdan korunulması gerektiğini söyledi.

Rüzgarın da etkisi ile dumanın batıya doğru yayıldığını belirten Sucuoğlu, Devlet Laboratuvarı’ndaki yangının mesai bitiminden sonra çıktığı bilgisini de aldıklarını, dolayısıyla depoda kimsenin bulunmayışının sevindirici bir unsur olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Sucuoğlu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nin dumandan olası bir etkilenme olabileceği ihtimaliyle alarm durumunda olduğunu da kaydetti.

Fotoğraf: Çağıl Günalp



