Meclis Genel Kurulu’nda CTP Milletvekili Erkut Şahali, Devlet Laboratuvarı yangınıyla ilgili konuşma yaptı.

Şahali, devlet laboratuvarının yanmasının, itibar kaybı yaratmasının yanında en verimli kurumlardan biri olması nedeniyle de, devletin kurumlarını koruma noktasında yetersiz kalmasının gözler önüne serilmesi ve sonrasında da hizmet vermemesi nedeniyle önemli olduğunu söyledi.

Yetkililerin yangın sırasında halkın sokağa çıkmamasıyla ilgili açıklamaları da eleştiren Şahali, o noktada, halkın tahliyesi başta olmak üzere yapılması gerekenlere örnekler verdi.

ŞAHALİ, YANGINLA İLGİLİ DETAYLI BİLGİ İSTEDİ

Yangın sırasında ve sonrasında farklı kurumlardan yardım ve destek alınabileceğine değinen Şahali, Bakanlığın yarın laboratuvarın kısmen hizmet vereceğini açıkladığını anımsatarak, binanın şu anki şartlarıyla ilgili bir dizi soru yöneltti.

Şahali, yangının nedenlerinin açıklanmamasını da eleştirerek, cihazların sigortalı olmasıyla ilgili açıklamalar yapıldığını ancak konu hakkında, yapılacak olan restorasyonla ilgili de detaylı bilgi verilmediğini söyledi.

Yangının nedenleri ve sebep olanların belirlenmesiyle ilgili de soruşturma başlatılması gerektiğini savunan Şahali, halk sağlığının korunması için de yapılması gerekenlerin yerine getirilmesini talep etti.

SUCUOĞLU

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da, yangın süreci hakkında bilgi vererek, yangının söndürülmesinin ardından yangından hangi birimlerin ne şekilde etkilendiğini anlattı.

Sokağa çıkılmaması duyurusunun yerinde bir adım olduğunu söyleyen Sucuoğlu, ne yangının çıktığı gün ne de sonrasında yangının sebep olduğu hiçbir vakanın vuku bulmamasından da mutluluk duyduklarını belirtti.

Sucuoğlu, yangın sonrasında hem üniversitelerden hem de Güney’den destek arayışına girdiklerini ancak sonuç alamadıklarını ifade ederek, ülkenin kimyasal yangınlar konusunda ehil personele ve ekipmana ihtiyacı olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Yangından 5-6 gün sonra Türkiye ile irtibata geçildiğini ve Gazi Üniversitesi’nden ekiplerin gelip araştırma yaptığını anlatan Sucuoğlu, heyetin yaptığı çalışmalarla atık maddelerin uluslararası normlarda varillere toplandığı ve özel yöntemle Güngör çöplüğüne gömüleceğini belirtti.

Sucuoğlu, adli kimya ve fenle besin analizi şubesinin en çok hasar gören yerler olduğunu, bunun haricindeki birimlerin sırayla olabildiğince çabuk hizmete gireceğini vurguladı.

Kimsenin kılına zarar gelmeyecek bir düzenekte ve verilen raporlar doğrultusunda hareket ettiklerini anlatan Sucuoğlu, yangın sonrası yapılanları da sırasıyla anlattı.

Zarar görmeyen emarelerin de polise teslim edildiğini belirten Sucuoğlu, yangının çıkış nedeni konusunda bakanlık olarak araştırma ekibi kurduklarını da anlattı.

Binanın altında depolama olmayacağını ve 20 yıldır bunun bu şekilde yapıldığını belirten Sucuoğlu, bunun bu şekilde olacağını kimsenin düşünemediğini söyledi.

Bina yapılırken etrafın boş olduğunu belirten Sucuoğlu, Devlet Laboratuvarının meskun bölge dışında hizmet vermesinin uygun olacağını kaydetti.

Böyle bir binanın yeniden yapılıp hizmet vermesinin bir süre istediğini belirten Sucuoğlu, yeni bina yapılana kadar ellerindeki binanın kullanacağını söyledi.