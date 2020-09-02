Devlet kendi yasağına kendi uymadı

Aşırı sıcaklardan dolayı ’11.00-16.00 arasında dışarıda çalışma yasağı’ uygulaması dün başladı, Pandemi Hastanesi inşaatında çalışma 45 derece sıcağa rağmen durmadı. YENİDÜZEN’e konuşan Bakan Sucuoğlu yasağın delinmesini “istisnai durum” olarak yorumladı.

Aygün Bahar ÖKMEN

Aşırı sıcaklardan dolayı ‘dışarıda çalışma yasağı’ uygulaması dün başladı, Pandemi Hastanesi inşaatında çalışma durmadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bugünlerde etkili olarak 45 derecenin üstünde seyreden aşırı sıcaklar nedeniyle, 31 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında, 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı uygulanacağını açıklamıştı.

Buna karşın devlet adına yürütülen Pandemi Hastanesi inşaatında ‘yasaklanan saatlerde inşaat durmadı’, devlet kendi koyduğu yasaya uymadığı objektiflere yansıdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aynı zamanda gelen ihbarları değerlendirip yasağa uymayan işverenlerle ilgili yasal mevzuat kapsamında yaptırım uygulayacağını da bu basın açıklamasında duyurmuştu.

Kuzey Lefkoşa Yolu, Gönyeli-Boğaz asfaltlama çalışmaları gibi inşaat ve tadilatlara ara verildiği gözlemlenirken; Pandemi Hastanesi’nde inşaat son hızla devam etti.

YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, pandemi hastanesinin açılmasının önemini vurguladı, inşaatın istisnai izinle devam edeceğini dile getirdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Uğur Ergün ise OSHA’nın sıcakta çalışma kurallarını açıkladı, dışarıda çalışmanın uygun olmadığına vurgu yaptı.

Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu:

“Pandemi Hastanesi’ne istisnai izin uygulanacak”

Çalışmaların devam etmesi ve yasağa uyulmaması konusunda YENİDÜZEN’e konuşan Faiz Sucuoğlu, “Ortada mücbir sebepler var. Önümüz kış. Ciddi yağışlar bekleniyor. Kurallara uyulması sureti ile pandemi hastanesinin inşaatı için istisnai bir izin uygulanmıştır” dedi.

Pandemi Hastanesi’nin önemini vurgulayan Bakan, “Bugün aldığımız ihbarlar üzerine alana ekip yolladık. Akşamüstü, saat 15:30’da ben de denetim için bizzat inşaat alanına gittim. Saat 12:00 ile 16:00 arasında makinelerin çalışması, işçilerin gölge alanlarda dinlenmesi gibi önlemlerle birlikte, çalışmalar hızla devam edecek” şeklinde konuştu.

Zor ve beklenmedik bir süreçten geçtiğimizi belirten Bakan Sucuoğlu, “İki ayda hastanenin bitmesi planlandı. Kış ayları gelmeden inşaatı tamamlanmalı. Bu nedenle istisnai izin uygulanacak” ifadelerini kullandı. Denetlemelerin devam edeceğini bildirdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanı Güvenç Yüksel:

“ALO 102 İhbar hattından bize ulaşın”

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanı Güvenç Yüksel daha önce de belirttikleri üzere sıcak havalarda dış alanlarda çalışmanın yüksek riskler doğurduğunu, iş kazalarına yol açabildiğini dile getirirken Çalışma Bakanlığı’nın bu konuda duyarlı davrandığını ve 11:00-16:00 arasında dışarıda çalışmaya yasak getirdiğini belirtti.

Devlete ait pek çok inşaat olduğunun ve bunların hepsinin denetiminin yapılmasının kolay olmadığının altını çizen Yüksel, halkı duyarlı olmaya davet etti. “ALO 102 ihbar hattından kurallara uyulmadığı gözlemlenen yerlerin vatandaş tarafından ihbar edilmesini, toplumumuzun ve işverenlerimizin bu konuda duyarlı olmalarını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

İSGÜM LTD. (İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Ltd.) Direktörü Uğur Ergün:

“Açık havada çalışanlar sıcağa maruz kalmaları sonucunda ciddi sağlık problemleri yaşayabilirler”

YENİDÜZEN’e konuşan Uğur Ergün; Göçmenköy bölgesinde inşaatı devam etmekte olan Pandemi Hastanesi’nde yapılan çalışmaların uygunsuz olduğunu dile getirdi. OSHA’nın (Occupational Safety and Health Administration) sıcakta çalışma ile ilgili kurallarını hatırlattı.

“Açık havada çalışanlar sıcağa maruz kalmaları sonucunda ciddi sağlık problemleri yaşayabilirler. Bu konu uluslararası literatürde sıcağa bağlı hastalıklar olarak yer almaktadır. OSHA’nın sıcakta çalışanlar için tavsiye ettiği beş altın kural bulunmaktadır” dedi ve bu kuralları YENİDÜZEN’le paylaştı. “Susadığınızı hissetmeseniz bile her 15 dakikada bir su için. Serinlemek için gölge alanlarda dinlenin. Açık renkli kıyafetler giyin ve şapka kullanın. Sıcaklıkla ilgili hastalık belirtilerini öğrenin ve ne yapılması gerektiği hakkında bilgi edinin.”

Bu kriterlere ek olarak sıcaklıkla ilgili hastalıklardan korunmaya yardımcı olabilecek kritik koruyu tedbirleri de aktaran Ergün; “İşverenler çalışanlarına güvenli çalışma alanları sağlamakla yükümlüdürler. Bu durumda aşırı sıcaktan korunmuş iş yerleri çalışanlara yeterli içme suyu, gölgeli dinlenme alanları ve dinlenme olanakları sağlamak işverenlerin görevi ve sorumluluğudur. OSHA’nın kriterleri bunlardır” şeklinde konuştu.