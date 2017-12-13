Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi seçim yasaklarına takıldı

Kültür Dairesi’nin düzenlediği XXVII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin 19 Aralık Salı yapılması planlanan açılışı, seçim yasakları nedeniyle ertelendi.



Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC Hukuk Dairesi’nden (Başsavcılık’tan) alınan görüş doğrultusunda, XXVII. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda ödül almaya hak kazananlara ödüllerinin de verilmesi planlanan serginin açılışı, seçim yasakları sonrasına ertelendi.



Kültür Dairesi, açılış ve ödül töreni için belirleyeceği tarihi önümüzdeki günlerde duyuracak.