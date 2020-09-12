Girne’de ücretsiz PCR test kuyruğunda izdiham yaşandı… Duyurulan saatten önce Girne Turizm Limanı’na akın eden yüzlerce kişi mesafe kurallarını hiçe saydı. Test işlemine geç başlanması da bekleme süresini uzattı, ‘risk’ arttı…

PCR testi yaptırmak isteyenler, YENİDÜZEN’e konuştu. Birçoğu artan yerel vakalardan duydukları endişe nedeniyle test yaptırmak için geldiğini belirtirken, bazı yurttaşlar yakın arkadaşlarının pozitif çıktığını ve temaslı şüphesiyle test yaptırmak için geldiklerini ifade etti.

Devrim DEMİR-Aygün BAHAR ÖKMEN

Sağlık Bakanlığı tarafından Girne bölgesinde ücretsiz olarak yapılacağı duyurulan PCR testi için dün yüzlerce kişi Girne Turizm Limanı’na akın etti. Kuyrukta beklemek istemeyen çok sayıda kişi erken geldi, henüz açılmayan kapının önünde bekledi.

Sağlık ekiplerinin de dairelerde test yaptığı gerekçesi ile limana geç geldiği öğrenilirken, bekleme süresi uzadı, PCR kuyruğunda ‘bulaşma riski’ arttı.

Uzun kuyruklar oluştu…

PCR testi yaptırmak isteyenler Girne Turizm Limanı yolcu giriş kapısında uzun kuyruk oluşturdu. PCR testi yaptıracak kişilerin iç içe bekleyişi 'risk' endişesini de artırdı.

PCR testi yaptırmak isteyenler, YENİDÜZEN’e konuştu. Birçoğu artan yerel vakalardan duydukları endişe nedeniyle test yaptırmak için geldiğini belirtirken, bazı yurttaşlar yakın arkadaşlarının pozitif çıktığını ve temaslı şüphesiyle test yaptırmak için geldiklerini ifade etti.

Saatlerce iç içe beklediler…

Sağlık Bakanlığı tarafından Girne Turizm Limanı’nda dün saat 13.00’de yapılması planlanan PCR testleri duyurulan saatte başlamadı. Erken saatlerde limana gelerek kuyruk oluşturan onlarca kişi ise saatlerce kapının açılmasını bekledi.

Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak iç içe bekleyişi ‘risk’ endişesini de arttırdı.

Yurttaşlar, uygulamanın yanlış olduğunu dünyanın hiçbir yerinde bu şekilde muamele yapılmadığını söyledi.

PCR testi yaptırmak isteyenler saatlerce güneş altında bekledi, tek tek yolcu giriş salonuna alındı.

PCR testi yaptıranlar ne dedi?

Cuma Kaştaş: “Tedbir için yaptırdım”

Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Cuma Kaştaş, hem kendi güvenliği hem de çevre güvenliği açısından test yaptırmaya karar verdiğini söyledi. Cuma Kaştaş, “Şüphe değil de, tedbir. Ben site görevlisiyim. Hem kendi güvenliğim hem de çevre güvenliği için test yaptırmaya karar verdim. Girne’de böyle bir uygulama yapılması doğrudur. Saat fark etmez böyle bir konuda. Sağlığımız her şeyden daha önemlidir” şeklinde konuştu.

Ekrem Saçlı: “Tedbirli olmak lazım”

Tedbir amaçlı test yaptırdığını kaydeden Ekrem Saçlı; “Ailemin sağlığı için PCR testi yaptırmaya karar verdim. Herhangi bir belirti gösterdiğimiz için gelmedik. Sadece tedbir amaçlı yaptırıyoruz. Site görevlisiyim. Testin hangi saatte yapıldığının bizim için bir önemi yok. Hangi saati söyleselerdi o saatte gelir yaptırırdık. Ne olursa olsun tedbirli olmak lazım” dedi.

Sacid Amin: “Hastalık korkunç şekilde yayılıyor”

Salgında son durumun oldukça kötü olduğunu ifade eden Sacid Amin; “Hastalık her yere korkunç şekilde yayıldı. Tedbir amacı ile geldim. Testi yaptırıp görmek istedim bir şey var mı yok mu? Semptom göstermiyorum ama yine de temkinli olmak gerek” ifadelerini kullandı.

Süleyman Yavuz: “Ücretsiz olması avantaj oldu”

Belirti göstermemesine karşın PCR testi için geldiğini belirten Süleyman Yavuz; “Sadece tedbir amacı ile geldim. Bir belirti gösterdiğim için değil. Test için buraya gelme sebebim ücretsiz olmasıydı. Öğlen sıcağında olması, vaktinde yapsalardı çok da sorun değildi aslında ama vaktinde yapmadılar. Birde dediler ve saat şu an bir buçuk. Hala gelmediler. Ücretsiz diye insanlar mağdur edilmemeliydi. Sonuçta kalabalık birikti. Kalabalıklaştıkça risk çok daha fazla oluyor” dedi.

Necmiye Yılmaz: “Duydum ve geldim”

Pazarlama işinde yer alan ve bu sebeple pek çok kişi ile temas halinde bulunan Necmiye Yılmaz da tedbiri elden bırakmamak için test yaptırmaya geldiğini kaydetti. Yılmaz; “Benim işim pazarlamacılık. Ben sürekli geziyorum. Bugün de bu bölgedeydim. Duydum ve geldim. Tedbir amacı ile yaptıracağım. Ben her zaman sıcakta geziyorum. O nedenle benim için akşam, öğlen fark etmiyor” şeklinde konuştu.

Tina Wingrove: “Bir şeyim varsa bilmek isterim”

İngiltere’den Kıbrıs’a Mart ayında yerleşen ve tedbir amacı ile test yaptırmak isteyen Tina Wingrove; “Eğer bünyemde virüs varsa bunu yaymamak ve bulaşa neden olmamak amacıyla tedbirli olmak adına, PCR testi yaptırmak istedim. Eğer böyle bir durum varsa bilmek isterim ki bunu komşularıma, aileme yaymayayım. Ayrıca eşim hastanede çalışıyor. Bu nedenle risk içerisindeyiz. Girne’de yaşıyorum. Hava çok sıcak… Belki bu saatte yapılması planlanan bir PCR testi uygulaması için belli bir randevu sistemi oluşturulabilirdi. Bu daha iyi olurdu. Böylece bu kadar kalabalık olmazdı. Bu şekilde olduğunda, kalabalık nedeni ile yine riske girmiş olduk” şeklinde konuştu.

Maryanne Besa: “Belirtiler olduğundan şüpheleniyorum”

Bazı semptomlara sahip olduğunu düşündüğü için test yaptırmaya karar veren Maryanne Besa; “Öksürüğüm ve kulaklarımda ağrım var. Oldukça kötü bir baş ağrım var ve migrenden olup olmadığından emin olamıyorum. Bu nedenle temkinli olmakta fayda var dedim ve PCR testi yaptırmaya geldim. Çünkü bir ailem var ve onları riske atmak istemiyorum. Hava oldukça sıcak. Belki daha geç saatlerde başlatılabilirdi test. Ama yine de böyle bir şey yapıldığı için çok minnettarım” ifadelerini kullandı.

Dila Akbaş: “Psikolojik olarak kötü hissediyorum”

Bir arkadaşının testi pozitif çıktığı için PCR testi yaptırmaya karar veren Dila Akbaş; “Çok yakın bir arkadaşımızın testi pozitif çıktı Salı günü. Biz de tedbir amaçlı olarak test yaptırmaya geldik. Psikolojik olarak kötü hissediyoruz. Gelelim yaptıralım dedik. Ona göre, eğer gerekiyorsa tedavimizi görelim. Kesinlikle hiç doğru bir saat değil yani insanlar bu sıcakta geliyorlar ve bir de gecikme söz konusu şu anda. Bir saattir tam olarak, bekletiliyoruz. Akşamüzeri başlasa daha sağlıklı olurdu diye düşünüyorum” dedi.

Meral Özsönmezer: “Emin olmak istiyorum”

Alandaki düzensizlikten şikâyetçi olan Meral Özsönmezer; “Bildiğim kadarı ile birden altıya kadardı ancak insanlar bir saattir bekliyor burada sanırım. Bu sistemsizlik diye düşünüyorum. En azından bir bilgilendirme yapılsa iyi olurdu. Bir de şu anda bir karışıklık var. Sıra yok, düzen yok. Bizden sonra ya da önce gelen hangi sıra ile içeri alınacak belli değil. Bunun karışıklık yaratacağını düşünüyorum. İsteyen insan istediği saatte gelebilir, işi olan farklı saatte gelebilir. O anlamda iyi. Yakınlarımda virüs olduğunu duydum. Bizim de bulunduğumuz ortamlar olmuştu. Yani madem devletimiz bize böyle bir olanak sağladı, değerlendirelim dedik. En azından emin olalım biz de kendimizden. Çünkü semptomları göstermeyen vakalar da var” şeklinde konuştu.

Zekai Töre: “Bebeğim yeni doğdu korkuyorum”

Yeni baba olan ve tedbir amacı ile PCR testi yaptırmaya gelen Zekai Töre; “Biliyorsunuz birçok vaka hiç semptom göstermeden ortaya çıkıyor. Evet, bende şu an böyle bir belirti yok ama olabilir. Yeni doğmuş bir bebeğim var. Gelip testimi yapıp kendimi güvende hissetmek istediğim için ve ailemi korumak istediğim için. Bu tarz bir şey için saat önemli değil ama zamanında başlaması önemliydi. Böyle bir düzensizlik olmamalıydı. Sosyal mesafe yok burada, herkes dip dibe” dedi.