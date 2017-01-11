Şehir Planlama Dairesi binasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kimliği meçhul kişi veya kişiler, dairedeki 10 klimayı çaldı.

Polis, dün ve önceki akşam art arda yaşandığı öğrenilen hırsızlık ile olay yerine giderek, araştırma başlattı.

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